J-Hope obtiene nuevo récord, alcanzó un All Kill con TODA su discografía

La Band Boy, BTS, ha alcanzado grandes metas pero los chicos han también han logrado las suyas propias, como es el caso de J-Hope, que de acuerdo con ARMY, posicionó cada una de sus canciones en solitario, colaboraciones, su trabajo con BTS y su mixtape en el #1 del chart de iTunes.

Es así como este increíble artista demuestra una vez más su popularidad en la música a nivel internacional, pues en al menos un país, el idol ha alcanzado el primer lugar del ranking, el cual se basa en puras ventas digitales.

J-Hope logró la marca perfecta en iTunes.

En redes sociales, las fans posicionaron en tendencia el hashtag #JHopeDiscographyAllKill para celebrar el nuevo logró de Hoseok, así mismo para dar el apoyo de ARMY hacia BTS tiene un nivel de lealtad y constancia impresionantes, gracias a ellas, los idols han podido cumplir varias de sus metas, Hope World ha logrado hacerse de su propio espacio en la música.

J-Hope, el bailarín de BTS alcanza un nuevo récord en iTunes con toda su discografía.

El All Kill de J-Hope abarca desde sus lanzamientos como “Chicken Noodle Soup”, al lado de Becky G, además de sus solos como EGO, el pre-lanzamiento para la era de “Map of the soul 7”.

Y es que J-Hope no solo se destaca por ser rapero si no que además en un gran bailarín de Bangtan, así como compositor, pues aunque no ha cantado otras canciones, si se involucró en la letra, dichos singles también alcanzaron el #1, como Awake de Jin.

Podemos hablar de que nuestro Hobi logró un All-Kill con toda su discografía alcanzando el #1 en iTunes!!! ����

Jung Hoseok World Domination señores!!!�������� #JHopeDiscographyAllKill @BTS_twt pic.twitter.com/q8knkAjorY — ������������������ ⁷ �� (@Lu_Moon6) September 25, 2020

Con los éxitos de J-Hope se evidencia que la popularidad de BTS no solo es grupal, sino que cada uno de ellos tiene conceptos diferentes, han logrado plasmar su esencia en cada uno de sus trabajos y Hobi no es la excepción, iTunes se ha vuelto otra de las plataformas esenciales en la música y aporta gran parte de las ventas digitales de los artistas.

ARMY compartió mensajes de apoyo y felicitación hacia el cantante, quien en meses anteriores aseguró que sí tiene intención de realizar un segundo mixtape, aún no hay muchos detalles, pero fue uno de sus propósitos de año nuevo.