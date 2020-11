J-Hope estuvo a punto de abandonar BTS ¡antes que el grupo debutara!

BTS se encuentra celebrando el lanzamiento de su nuevo álbum rodeado de muchos éxitos, J-Hope escribió incluso a sus fans momentos antes de que fuera lanzado 'BE', pero todo esto pudo haber pasado nunca, ya que Hobi estuvo a punto de renunciar a BTS.

Los inicios de BTS son muy duros, los chicos pasaron por pruebas de resistencia muy duras y es que para alcanzar un sueño nunca no es fácil, menos en la industria musical coreana, la cual es muy competitiva.

Además no es un secreto que BTS es un grupo que viene de una compañía muy pequeña, la cual no tenía mucho presupuesto, por lo que los chicos de BTS aparte de entrenar para debutar tenían que conseguir trabajos de medio tiempo, incluido J-Hope.

J-Hope y los chicos de BTS antes de su debut

En ese caso Suga ha platicado en varias ocasiones que no dormía, ya que tenía que trabajar, tomar clases y como escribía los raps para practicar no le sobraba tiempo.

Desde no tener dinero para los MV, ni para la ropa o vestuario, no tener para comer, vivían en un cuarto todos juntos, los aprendices de Big Hit debían encontrar la manera de sobrevivir abrazando un sueño.

Es por eso que recordar esos tiempos para los chicos es muy duro, pero que realmente los llena de sentimientos, como ejemplo de ello es un video en donde BTS habla del tiempo en el que estaban el predebut y fue Jimin quien recordó la ocasión en la que Hobi iba a dejar la agrupación.

Jimin recordó triste cuando J-Hope estuvo a punto de dejar a BTS.

Jimin: "Me acuerdo cuando Hobi Hyung dijo que se iba”. J-Hope contesto: "regresé porque confío mucho en ustedes"

Para entender qué sucedió, en La Verdad Noticias te damos el contexto. Hobi participó en algunos videos como bailarín extra en las coreografías, también en presentaciones, así los demás chicos, tuvieron participaciones en otros vídeos antes de debutar, evidentemente era una situación bastante agotadora.

Ahora todos agradecemos que el Goldene Hyung no hubiera dejado a BTS ya que la agrupación evidentemente no sería la misma, por ejemplo, los éxitos de ‘Dis-Facility’ o “Dis-easy” simplemente no existirían.

