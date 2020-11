J-Hope entra en el Top 10 de iTunes con ‘Dis-Facility’ a minutos del lanzamiento

La Verdad Noticias dio a conocer que J-Hope había escrito una carta para sus fans, en las que dejó claro que el principal motivo era que ARMY conociera más sobre él y en general de todos los miembros de BTS.

Ahora, este 20 de noviembre, durante el lanzamiento del álbum ‘BE’, las tendencias de J-hope de BTS en todo el mundo se han disparado, ya que "Dis-Facility" entra en el top 10 en iTunes de Estados Unidos a solo ¡pocos minutos después del lanzamiento!

Pero es que al lanzar BTS su nuevo álbum BE, el 20 de noviembre, no les tomó mucho tiempo para que el grupo ocupara numerosas tendencias mundiales. Además, la sexta canción "Dis-Facility", que es producida por J-Hope, entró en el top 10 en iTunes de Estados Unidos a los pocos minutos de su lanzamiento.

J-Hope durante la conferencia de prensa para presentar el álbum 'BE'.

J-Hope: ‘BE’, una esperanza para todos

Durante la conferencia de prensa que fue realizada con motivo del lanzamiento de ‘BE’, Hobi había expresado que el nuevo álbum de BTS quería dar esperanza y consuelo a sus fans que viven en esta era del COVID a través de esta canción.

Y cómo muestra la fuerte tendencia en las redes sociales, el grupo de BTS tuvo un tremendo éxito durante el lanzamiento del nuevo álbum BE, el cual sin duda fue muy bien recibido por los fans, ya que la canción Life Goes On, en menos de 24 horas ha logrado alcanzar 42 millones 872 mil 781 reproducciones.

Carta de J-Hope

Recordemos que J-Hope escribió a ARMY una carta en donde recalcó que espera que “BE” ayude a sus seguidoras a “darle un buen cierre al 2020″, en medio de la pandemia del coronavirus.

Ya que ‘BE’ trata de un disco que los refleja perfectamente y que será sumamente especial para los integrantes del grupo y los fans pues refleja sus sentimientos de tristeza cuando tuvieron que cancelar su gira a causa del coronavirus.

