J-Hope dice que los miembros de BTS están destinados a estar juntos

Durante las últimas semanas ARMY ha estado en un viaje de curación virtual con sus siete chicos favoritos cuando BTS se embarcó en un viaje al bosque a través de su programa de variedades 'In the SOOP BTS ver'. Seis de un total de ocho episodios se han emitido hasta ahora y esta noche tendremos el Ep 7.

Un capítulo que promete ser tan divertido como los anteriores. La promoción del Ep 7 comienza con J-Hope informando a Jungkook que están friendo pollo para la cena. Luego nos llevan a la cocina de la casa superior donde Hobi y Kookie se unen a Jin, quien revela que no es fanático del curry.

J-Hope de BTS compartió unas lindas palabras sobre el grupo

"¿No? Entonces deberíamos simplemente comer sin Jin", bromea el Golden Maknae a lo que J-Hope está de acuerdo mientras su hyung mayor agrega: "Oh, sí, está bien. Claro". El trío termina riéndose de las payasadas del otro. "No lo hagas. Te dije que no hicieras tallado en madera", grita Suga mientras se agacha cerca del caldero.

No muestran a quién le está gritando Yoongi, pero todo parece indicar que es Jimin, ya que estaba luchando por tallar un zorro del desierto en el Ep 6. Luego vemos a Jin, Hobi y Jungkook con ChimChim cerca del caldero mientras Jin les grita a los maknaes que limpien un recipiente mientras Baby Mochi se ríe a carcajadas.

모두 고생했어요 ~���� 축하합니다 ��

저의 데뷔 날도 생각나네요 ㅎㅎ

아미 덕분인거 알죠~?��

��사랑합니다 잘자요 �� pic.twitter.com/cUTqup6OAa — 방탄소년단 (@BTS_twt) September 18, 2020

J-Hope afirma que están destinados a estar juntos

"Es muy divertido cuando los siete estamos todos juntos", reflexiona Yoongi mientras Jungkook agrega, "No se siente lo mismo cuando extrañamos a alguien", mientras el intérprete de “Chicken Noodle Soup” dice efusivamente, "Los siete estamos destinados a estar juntos".

A la mañana siguiente, es V quien se une al trío cerca del caldero y ayuda a preparar la sopa perfecta que Suga pidió. Uno de los miembros se ve en el bote de remos y se parece a Jimin. RM y Jungkook continúan con sus aventuras de pintura mientras Kookie señala que no hay un color correcto para el sol.

Mientras Namjoon bromea: "¡Tú eres la respuesta!" En la última secuencia, vemos a Jin gritando en voz alta: "Quiero irme a casa", mientras RM y Taehyung miran confundidos a su hyung. Todo parece indicar que este capítulo de 'In the SOOP BTS ver' estará lleno de emociones.