J-Hope de BTS: ¿Quiénes son los PADRES de la estrella del K-Pop?

Todos sabemos que Jung Hoseok, también conocido como J-Hope, tiene una familia en Corea del Sur, pero ¿quiénes son realmente sus padres? Esto es todo lo que sabemos en La Verdad Noticias, sobre Hobi, su música y la familia detrás de él.

J-Hope es uno de los raperos y miembros mayores del galardonado grupo de K-Pop BTS. Es conocido por su cálida sonrisa y personalidad, apareciendo en canciones como "Black Swan" y "On" en el álbum Map of the Soul: 7.

Desafortunadamente, no se sabe mucho sobre la familia de J-Hope y su relación con el cantante, y eso incluye sus nombres.

Algunos fans informan que su padre es profesor de literatura y ambos padres han apoyado sus ambiciones musicales. Sin embargo, nada de esto ha sido confirmado por J-Hope o su hermana.

Aunque a menudo actúa como un hermano mayor para los otros miembros, J-Hope es el hermano menor biológico de su familia. Según Amino Apps, el rapero de BTS es el único hijo de la familia. El artículo continúa diciendo que tiene una hermana mayor, Jung Da Won, que tiene su propia tienda de ropa llamada Mejiwoo.

J-Hope tiene millones de fans que quieren saber más de su vida

¿Quiénes son los padres de J-Hope?

Los fanáticos no ven a los padres de J-Hope a menudo. Pudieron verlo cuando su familia le envió un mensaje sorpresa de cumpleaños. (Esto fue hace años, solo unos meses después de que la banda de chicos debutara con Big Hit Entertainment).

Además, J-Hope publicó un video de él pasando tiempo con su madre y su hermana. Otros ídolos de K-Pop mencionaron su relación con la familia de J-Hope, incluido un miembro del grupo Super Junior.

"Estaba escuchando a BTS dar su discurso después de ganar un Daesang, pero Hobi fue el único miembro que no pudo dar un comentario", dijo Leeteuk de Super Junior, según Soompi.

TE PUEDE INTERESAR:BTS: Todo sobre JHope, el cantante compositor y bailarín surcoreano

“Cuando subimos por nuestro premio, se nos estaba acabando el tiempo, pero pensé: '¡Oh, no! ¡Soy cercano a los padres de J-Hope! "Así que, aunque fue un evento en vivo, le pedí que dijera algo de todos modos", continuó.