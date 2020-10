BTS: Fanática recibe la inesperada visita de J-Hope gracias a Snoopy

Mientras el mundo celebraba el cumpleaños de Jimin el 13 de octubre, una afortunada fan de BTS se cruzó con el compañero y amigo de Mochi, J-Hope. El rapero de BTS se había unido a sus compañeros durante el fin de semana para presentar el espectacular concierto de Map of the Soul ON: E.

También llamó la atención de ARMY cuando compartió videos con ChimChim para desearle un feliz cumpleaños en Twitter. Ahora, se ha informado que el Bangtan Boy fue visto en la tienda de una fanática con una bolsa de compras en la mano.

J-Hope visitó la tienda de una fanática

Como informó Koreaboo, el rapero estaba fuera de casa, recogiendo algunos productos de Snoopy cuando una miembros de ARMY lo vio. La fan coreana, que se hace llamar @Zzimlovely en Twitter, se dirigió a su plataforma de redes sociales y reveló detalles del memorable incidente.

La fanática dijo que trabajaban en la tienda donde Hobi llegó con un par de amigos para comprar calcomanías de Snoopy y un tazón. "Vi a J-Hope en persona. Vino a mi tienda y compró. Vino con dos amigos. Hablaron, se rieron y se lo pasaron bien. Compraron algunos productos de Snoopy", se puede leer en el tuit.

Hoy J-Hope visitó una tienda (perteneciente a una ARMY) junto a 2 amigos. Compró varios accesorios, stickers y utensilios de comida de "Snoopy".

Disfrutó, luciendo feliz.

La joven confesó ser ARMY a lo que Hoseok la saludó sonriente.

El encuentro ha hecho muy feliz a esta chica. pic.twitter.com/ioKVAvW5QN — ;; x a m m y �� #HappyHeeseungDay (@SunshineArGene) October 13, 2020

¿Cómo es conocer a J-Hope?

La fan de BTS dijo que se presentó como miembro de ARMY y Hoseok le dio una gran sonrisa y la saludó. "Me presenté como ARMY y él me mostró su hermosa sonrisa y dijo hola. Estaba temblando y llorando, Te amo J-Hope. Es el cumpleaños de Jimin, pero siento que soy yo quien recibió el regalo”.

TE RECOMENDAMOS LEER: BTS: J-Hope la solución perfecta para mejorar tu día

Como era de esperarse la seguidora de la boy band surcoreana se quedó muy emocionada de haber conocido a Hobi y de comprobar que es alguien que a pesar de la fama sigue siendo fiel a él mismo y no se muestra con máscaras o caretas.