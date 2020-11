J-Hope comparte el extraño gusto por el mismo sabor de helado que famoso actor

[ Baskin Robbins X BTS ]

Taehyung x Hoseok x Jin Baskin Robbins commercial video



J-Hope: Long time no see Mint Choco Chip

Tae : Chip? I'm not doing it

Jin : Is it because you eat mint choco?



��https://t.co/FD8TvVzExL#V #뷔 @BTS_twt

©. thetaeprint

https://t.co/qwMrvXjGhu