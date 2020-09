J-Hope: “Haremos que el nombre de BTS suene tan genial como el de los Beatles”

En el lapso de siete años, J-Hope y los chicos de BTS han logrado convertirse en un fenómeno global a medida que su música llega a los corazones de millones de personas en todo el mundo. Además, el septeto está dejando una marca inimitable en la industria de la música que ha llevado a comparaciones con los Beatles.

El año pasado, BTS se convirtió en el primer grupo desde los Beatles en colocar tres álbumes Número 1 en la lista de Billboard (Love Yourself: Tear, Love Yourself: Answer y Map of the Soul: Persona ) en un año. Pero, ¿qué tiene que decir BTS sobre las comparaciones con la legendaria banda?

J-Hope habló recientemente sobre las comparaciones de BTS con los Beatles

En lo que fue una reacción de humildad, durante una sincera entrevista con CNN, el rapero de BTS Jung Ho-seok, mejor conocido como J-Hope, reveló: “Es un gran honor ser mencionado junto a los Beatles. Queremos seguir haciendo nuestra propia música y mostrar nuestros propios colores”.

Hobi también agregó: “Como grandes fans de los Beatles, estamos agradecidos por tal asociación y queremos trabajar aún más duro para sacar buena música. Intentaremos hacer que el nombre BTS suene tan genial como los Beatles". ¿Qué opinan de la comparación de BTS con los Beatles?

J-Hope y BTS sueñan con ganar un Grammy

Mientras tanto, en 2019, ARMY se quedó furioso después de que J-Hope y los chicos de BTS fueran excluidos de los Grammy. Suga compartió con CNN que los chicos crecieron viendo la prestigiosa ceremonia de premiación y conocen su significado. Por tanto, sería increíble que consiguieran una nominación.

El idol de BTS confesó que el grupo nunca tuvo en mente a los Grammy cuando debutaron por primera vez, pero ahora se ha convertido en un sueño más tangible y en algo que sí quieren lograr. Sin embargo, el cantante de 27 años admitió que no es algo que puedan hacer que suceda solo porque lo quieran.

Por ahora, el intérprete de “1 Verse”, Suga y los otros miembros de BTS continúan dominando con su música incluso en 2020, y el último ejemplo es Dynamite. El exitoso sencillo hizo historia al debutar en el número 1 en Billboard Hot 100, convirtiendo a BTS en el primer grupo completamente coreano en lograr este hito.