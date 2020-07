J Balvin y Bob Esponja tendrán un proyecto juntos ¡Espectacular!

J Balvin es uno de los cantantes colombianos del momento que recientmente ha alegrado a sus fans al anunciar una participación que tendrá junto al personaje de Bob Esponja.

Resulta que el colombiano se unirá a la banda sonora del nuevo filme de Nickelodeon "The Spongebob Movie: Sponge on the Run", para poner un poco del sabor latino en el primer sencillo de la película desarrollada por Paramount Pictures, quienes lo contactaron para hacer un remix de la canción principal.



Hay que destacar que la nueva película será producida en su totalidad por la empresa multimedia NEON16, la primera empresa latina en encargarse de la música de una importante película de Hollywood.

Detalles de este proyecto de J Balvin

Por su parte Lex Borrero, presidente de NEON16 a EFE comentó al respecto: Nos gustó tanto que de inmediato propusimos la idea de que hiciéramos nosotros toda la banda sonora. Fue impresionante porque en una hora me contestaron y una vez que me dieron el sí, no hemos parado.

Es por eso que se destaca que Borrero, de inmediato, se puso a trabajar con su socio Marcos Masís y el puertorriqueño Tainy para hacer el primer sencillo de este filme, en este se fusiona la voz de los personajes principales de la cinta con la del colombiano J Balvin e inyecta el sonido del dembow, característico del reguetón.

Se ha dicho que la banda sonora se lanzará bajo las disqueras NEON16 e Interscope Records y contará con temas inéditos de Cyndi Lauper, Snoop Dogg, Kenny G, Tyga, Swae Lee, Lil Mosey, Weezer, The Flaming Lips y con artistas latinos como Becky G y J Balvin.

El presidente de NEON16, también ha mencionado que la nueva versión de F.U.N, una de las canciones más emblemáticas de la serie que nació en 1999, estará a cargo de Becky G y Trevor Daniels.

Cabe destacar que hasta el momento se tiene previsto que la película se estrene de manera digital en Estados Unido a principios de 2021, esto a través del canal Premium Video on Demand.