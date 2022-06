J Balvin vs Christian Nodal: Minuto a minuto de su pelea en Instagram

J Balvin vs Christian Nodal en Instagram

El internet ha colapsado con la pelea entre J Balvin vs Christian Nodal, un enfrentamiento en Instagram donde ambos se han tirado.

Los cantantes habrían sido comparados días atrás por tener un look parecido, hecho que el colombiano pensó era bueno hacerle una broma al mexicano.

Aunque ya se había explicado que Nodal no se inspiró en Balvin para el look, todo parece indicar que el colombiano si se tomó en serio las comparaciones.

Nodal y J Balvin protagonizan pelea en Instagram

J Balvin vs Christian Nodal

Christian Nodal sigue sumando polémicas a su largo historial, ahora tras responderle a J Balvin en Instagram.

El cantante estalló contra el colombiano, el cual subió una imagen donde son comparados y lo hizo a modo de burla.

El drama no se detuvo, pues Balvin incluso hizo referencia a cuando Nodal no se presentó en Colombia y usando un filtro con el nombre de Belinda.

Fúrico por la situación, el intérprete de "Vivo en el 6" explotó por completo en sus historias de Instagram y aseguró que se lanzará con todo.

J Balvin vs Christian Nodal

"Subió una foto para que hagan burla de mi, donde claramente me estoy levantando de una mierda sobre mi"

Continuó:

"Yo no soy nada bueno para hablar, por eso mismo ahora voy para la cabina porque sacaré algo esta noche para este compa que no ha aprendido, te dio una patada en culo Residente y te gustó, pero la mia no te va gustar porque yo uso botas vaqueras"

"Si quiero hacerlo por que eres un referente de todo lo que está mal en la industria, no subas cosas mías, de gente que no conoces, pend*jo"

Finalmente Nodal indicó que "De que sirve que llenes estadios de gente si tu música no llena nada"

La respuesta de Balvin

La respuesta de Balvin

J Balvin no se quedó callado, pues al notar que el ambiente había subido de tono, aclaró el contexto de la foto y externó sus mejores deseos a Nodal.

"Estamos bonitos los dos en la foto, si la persona lo toma mal ya es problema de él" "Si vas a sacar la tiradera que sea romántica y que rompa los streamings porque siempre les ha funcionado, buena suerte panita", finalizó Balvin.

El round final entre J Balvin vs Christian Nodal se realizará esta noche cuando el mexicano lance su tiradera, tal cual como Residente lo hizo en su momento.

