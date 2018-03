J Balvin se entera que integrante de su equipo es fan de Maluma

En muchas ocasiones se ha comentado sobre una supuesta rivalidad entre los colombianos J Balvin y Maluma, tema que ha vuelto a ponerse en la mesa luego de que el primero publicara en su cuenta de Instagram un video mencionando que alguien de su equipo es fan de su colega.

Todo surgió a raíz de una publicación de Andrés López Ramírez, quien no ocultó su emoción al encontrarse con Maluma y corrió a tomarse una foto con el reggaetonero. Acto seguido publicó la imagen preguntándose: “¿Será que me regañan?” (refiriéndose a J Balvin).

Cuestionamiento que Balvin no pasó por alto y confrontó a López de la siguiente manera: “¿Por qué no cuenta pues que es fan de Maluma? No muy fan de Maluma pues, no muy fan, (…). Váyase con Maluma”, dice el intérprete de “Mi Gente” en el video que acompañó con el siguiente mensaje: “La familia (de) cabeza Andrés López Ramírez es fan de Maluma pues que trabaje con él”, seguida de unos emoticones sonriendo.

J Balvin y Maluma

A pesar de que el J Balvin tomó como humor el atrevimiento de su colaborador, los comentarios en la red no se han hecho esperar y nuevamente se han desatado los comentarios con respecto a la lucha por ser el mejor exponente del género urbano en esta época.