J Balvin se convierte en personaje de anime en 'HUMAN LOST' (VIDEO)

José Álvaro Osorio Balvín mejor conocido como J Balvin es un exitoso cantante y reggaetonero colombiano considerado uno de los más exitosos de latinoamérica, se encuentra en los primeros lugares de las plataformas de streaming como Spotify y ahora más que nunca rompe fronteras colaborando con un género musical al otro lado del planeta.

En esta ocasión J Balvin se transformó en un personaje de anime para aparecer en lo que es el tema principal de la película de animación japonesa “Human Lost”, la cual es dirigida por Fuminori Kizaki y producida por Polygon Pictures, la historia de la película está basada en la novela No Longer Human, un best seller japonés escrito por Osamu Dazai en 1948.

Human Lost nos narra la historia de un futuro post-apocalíptico en el que las nanomáquinas permiten que algunos seres humanos vivan muchos años y con más poder adquisitivo, podría decirse que tiene cierta similitud con el popular manga de Masamune Shirow llamado Ghost in The Shell.

J Balvin aparece junto con el trío de M-Flo conformado por el DJ Taku Takahashi y el rapero Verbal, el tercer integrante es la exitosa cantante Elizabeth Sakura Narita, más conocida por su nombre artístico LISA, quien inició su carrera en M-Flo para más tarde tener éxito como solista.

El cantante colombiano fue invitado a colaborar en el tema principal Human Lost porque se buscaba incorporar el ritmo latino en la canción y fue M-Flo quienes hacen todo el soundtrack de la película, los que decidieron invitar al reconocido J Balvin, lo que demostró que no hay límites en la música siendo una representación global.

Este tema musical no es de las únicas colaboraciones de J Balvin como uno de los temas de una película, pues lo vimos colaborar con los Black Eyed Peas para una canción de la nueva película de Will Smith “Bad Boy For Life” la cual fue grabada en México, siendo uno de los mejores temas del momento.

Cabe mencionar que es emocionante ver a uno de los cantantes más exitosos del género reggaeton lanzarse llevando el ritmo latino por el mundo, sin duda J Balvin está viviendo uno de los mejores momentos de su carrera musical.

