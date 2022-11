J Balvin recibe ataques tras presentación en Doha

Lo que debería ser una mega fiesta futbolera, se ha convertido en una total guerra de comentarios de odio y críticas, pues a pocos días de la inauguración del Mundial Qatar 2022, se han destapado varias polémicas, entre ellas los negocios de la FIFA, las prohibiciones y políticas que hay en aquel país y por supuesto, las presentaciones artísticas.

Y es que en el medio oriente, existen algunas limitaciones que rayan en la violación a los Derechos Humanos, pues tan solo el pertenecer a la comunidad LGBTQ+, puede ser motivo de arresto, por ello personalidades como Dua Lipa, Shakira, entre otras estrellas, rechazaron participar en el mundial, hasta que se han reconocido los derechos básicos de las personas.

Pero hay quienes, a pesar de los señalamientos, decidieron unirse a la fiesta mundialista, y ahora han tenido que pagar las consecuencias, como en el caso de J Balvin, a quien tacharon de insensible ante las situaciones sociales que se viven en Qatar, asimismo han llegado a afirmar que el Colombiano haría cualquier cosa por dinero.

Se lanzan contra J Balvin

Cabe señalar, que la presentación del rapero en el mundial, no fue del todo difundida, pese a que ya había confirmado su asistencia desde mucho tiempo atrás, no obstante, los internautas se han encargado de sacar a la luz que dio un concierto al otro lado del mundo, sin hacer mucho “escándalo”, para no levantar críticas.

Te puede interesar: J Balvin se reunió con el Papa Francisco; así lo presumió

Fans lo dan por muerto

El Colombiano ha sido fuertemente criticado

Pero este silencio en redes sociales, ha causado que sus fans saquen sus propias conclusiones, sobre ¿qué está haciendo?, y dónde está en realidad, que hasta ya lo dan por muerto.

Algunos comentarios que ha recibido el artista son: ¿VAS A VENIR A DOHA? ¿Te estamos esperando, como porque hay rumores de que no vienes? DINOS ALGO!!!, y ¿Sabes por qué Balvin no publica nada en Instagram o YouTube?, vi muchas noticias en internet de que J Balvin está muerto es cierto.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram