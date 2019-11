J Balvin le regala ANILLO DE PLATA a Justin Bieber ¿Qué se traen?

El cantante canadiense Justin Bieber se encuentra emocionado por un enorme anillo de plata con un gigante diamante que le regaló el reguetonero colombiano J Balvin.

Hace unos meses Justin se casó con Hailey Baldwin, ¿será este anillo un regalo de bodas por parte de J Balvin? no se sabe, pero lo que sí se sabe es que realmente se encuentra agradecido y feliz, pues el mensaje que acompañó la fotografía es “J, thank you! 4 the ring” (“J, muchas gracias por el anillo”).

El canadiense compartió a través de su cuenta de instagram, por medio de las historias, el costoso y lujoso detalle, en donde se puede observar que es un anillo decorado con un diamante increíble y junto a una gruesa banda plateada.

Justin eligió presumirlo usándolo en el dedo índice de la misma mano en la que lleva su sortija de matrimonio con su esposa Hailey Baldwin, donde claramente destaca la que le regaló J Balvin por el tamaño tan desequilibrado entre una y otra.

¿Qué significa ese anillo?

No se ha dado ninguna información ni detalles sobre este regalo por parte de J Balvin a Justin Bieber, sin embargo, este hecho levantó las especulaciones entre los seguidores de ambos cantantes sobre una colaboración probable entre estos cantantes en algún sencillo musical, así como lo hicieron para el remix de ‘Sorry’ en 2015 interpretado por Justin Bieber.

Hace unos días J Balvin lanzó su nueva canción ‘Blanco’ que ha ocupado los primeros lugares en las listas musicales, y con un ritmo totalmente nuevo en el cantante ha causado sensación y ha levantado muchas críticas entre buenas y malas, pero sin duda el cantante logró lo que deseaba, aparecer en los medios debido a su canción.

