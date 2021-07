J Balvin inspira memes por su cover de Metallica “Wherever I May Roam”

J Balvin se ha vuelto tendencia en las redes sociales y ha inspirado cientos de memes divertidos después de que publicara en su canal oficial el “cover” de uno de los recordados hits de Metallica, “Wherever I May Roam”. Pero los fanáticos del rock y el heavy metal no estuvieron muy felices con la canción del colombiano.

La nueva versión del reguetonero fusiona los sonidos de la pista original con letras y ritmos más urbanos, algo que no le agradó a los metalheads. No obstante, desde que se anunció que Balvin estaría como uno de los invitados en el proyecto "The Metallica Blacklist", los internautas no reaccionaron muy bien.

Así que ahora que se ha estrenado la colaboración de Metallica con José Álvaro Osorio Balvin, las redes se llenaron de memes de burla por la canción, e incluso por el look del reguetonero. Aunque por otra parte, algunos usuarios defendieron la canción, argumentando que es una propuesta diferente y que sí les gustó.

Los memes por la nueva canción se hicieron virales/Foto: Twitter

Muchos fans de Metallica no estuvieron conformes con la canción/Foto: Twitter

Incluso algunos fanáticos se "arrepintieron" de escuchar la nueva versión/Foto: Twitter

J Balvin y otros artistas que colaboraron con Metallica

Como te mencionamos en La Verdad Noticias, el cantante J Balvin no es el único artista que colaboró con Metallica, ya que el famoso grupo cuyo vocalista es James Hetfield también tiene en “The black album” artistas musicales de diversos géneros y nacionalidades.

Entre los 53 colaboradores están Mon Laferte, Juanes, el dúo Ha*Ash y el ex vocalista de Pxndx, José Madero, entre muchos otros. Este disco es para celebrar los 30 años del disco "The Black album" de rock y metal.

Hasta ahora ya se han estrenado los cover de “The Unforgiven” en las voces de Ha*Ash, “Enter Sandman” con Juanes, “Nothing Else Matters” con Miley Cyrus, WATT, Elton John, Yo-Yo Ma, Robert Trujillo y Chad Smith, entre algunas otras nuevas versiones.

“Wherever I May Roam” versión original

La versión original de la canción “Wherever I May Roam” de Metallica se estrenó por primera vez en 1991, es la quinta canción del quinto disco de Metallica, Metallica (The Black Album), y que fue editada como sencillo extraído del mismo.

Es muy conocida por ser una de las únicas canciones donde Jason Newsted utiliza un bajo de doce cuerdas, es una de las canciones más exitosas de la banda.

Para la versión de dicho tema en la voz de J Balvin, el videoclip fue dirigido por el venezolano Daniel Durán y presenta imágenes de Metallica en algunos shows como Frankenhalle, Nuremberg, Alemania en 1992 y The Rose Bowl en Pasadena, California en 2017.

