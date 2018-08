J Balvin hace fuertes declaraciones en contra de cantantes de su género

J Balvin sacudió el mundo de la música con una impactante publicación en la que denuncia a los cantantes del género urbano, en la cual explico que actualmente las canciones se han enfocado en engrandecer a los delincuentes, el narcotráfico y las drogas.

Expresó que él no se siente orgulloso de la etapa en la que Colombia era dominada por los grandes cárteles de la droga y explicó lo difícil que es vivir en un país con violencia generada por el narcotráfico

“Últimamente nuestro género musical anda más enfocado en la actitud de maleantes y narcos que en la música...

Nací en el año 1985 en Medellín Colombia donde tuvo auge el narcotráfico, de lo cual NO ME SIENTO ORGULLOSO, pero es una realidad en ese tiempo era la plena calentura en la calles y por más que lo quisieras evitar y no fueras “calle”, algún amigo, conocido o familiar fueron asesinado de las formas más crueles e inhumanas.

Como exponente del género quiero expresar que esta actitud fue la que dañó por generaciones mi país y afectó la cultura mundial con el mismo vicio.

Yo como colombiano de Medellín pues no comparto la película, tengo amigos en todos los niveles sociales y la más calle “malos de verdad” ni hablan, ni se sienten orgullosos de lo que son, tampoco lo aconsejan, ni mucho menos usan redes sociales.

Para mí es un chiste lo que está pasando. Mejor ¡hagamos música! Me gustaría llevarlos a un barrio de mi ciudad a ver cuántos de los más “calle” del género no salen corriendo o les da un infarto al ver que sus películas no tienen nada que ver con la cruda realidad, respeto pa’ los que son calle y guardan silencio porque su dolor y su realidad es mejor no contarla pero cero respeto a todos los payasos del género, que los siguen miles de personas y lo único que tienen para brindar es una mierda de vibras cuando vinimos es a poner a la gente a bailar y a hacerlos felices”.

A este mensaje le siguieron contestaciones de actuales cantantes como es el caso de “El Dominio”, que incluso pidió una disculpa si llegó a ofender a alguien con alguna de sus letras o sus videos musicales.

"Yo vengo de abajo mi primer público es el de la calle y he hecho música para el público adulto igual que las películas de acción del cine o las novelas de TV. También voy evolucionando como artista y estoy trabajando música con buen sentido y mensajes positivos para llegar más lejos y poder dar buen ejemplo a ese público que ya está llegando".

"Mis disculpas si les falté el respeto nuevamente. Somos humanos y cometemos errores y tenemos oportunidad de desarrollarnos. El género del que vivimos y comemos ha ido evolucionando para llegar a ser lo que es hoy en día y da de comer a muchas personas".