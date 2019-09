J Balvin habló de 'Sin Reggaetón no hay Latin Grammys' ¿Le tiró a Residente?

J Balvin ha subido a su cuenta personal de Instagram, un video en el cual explica hasta cierto punto su descontento con la Academia de grabación encargada de entregar los Latin Grammy después de dar la lista de los nominados en donde muchos reggaetoneros no figuraron.

Recordemos que Maluma inició con un movimiento en el cual sugirió que es sin reggaeton no hay Latin Grammy, sin embargo Maluma no se dio cuenta que muchos reggaetoneros si estuvieron nominadas en diversas categorías de estos privilegiados galardones.

No era de esperarse las críticas por parte del público en general, en el cual señalaron que Maluma exageraba demasiado, a este punto J Balvin no fue a su defensa, sin embargo explicó porque este movimiento se replicó demasiado.

Dentro del video señaló que estos premios no califica la popularidad, el número de views, ni el cariño de la gente, lo que si puso en duda fue a las personas o a los jueces que se dedican a calificar las producciones, señalando que una persona que hace salsa no podría calificar correctamente algunos géneros como el reggaetón o el Trap.

J Balvin también comentó que muchas de las producciones que este año no fueron nominadas fue a falta de una buena producción, una buena letra entre otras cosas, teniendo en cuenta que mucho del material lanzado durante el periodo de elegibilidad no tenía la calidad necesaria para ser nominado.

De igual manera mencionó que el género urbano no debería ser mezclado con el reggaeton, señaló así fuertemente que los que cantan o hacen Rap, no deberían ser clasificados junto a los reggaetoneros, quienes según J Balvin manejarían el rating, esta frase pudo haber sido directa para Residente, quien hace unas horas hizo un comentario sarcástico por medio de Instagram respecto a las críticas de los reggaetoneros exigentes que no quedaron nominados.

