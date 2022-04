J Balvin habla del conflicto con Residente, admite que lo consideraba su amigo

J Balvin admite que le dolió el tema que Residente le dedicó

Finalmente J Balvin habla del conflicto con Residente y aunque aseguró que decidió hacer “oídos sordos”, admite que le dolió, pues lo consideraba su amigo.

En una entrevista con Bizarrap, el cantante de reguetón J Balvin abordó el tema que ha acaparado la atención de la prensa y de millones de seguidores.

“Yo lo consideraba amigo, pana. Por eso dolió”, dijo tras asegurar que está abierto a una reconciliación aunque su relación no volvería a ser como antes.

Aseguró que está acostumbrado a los escándalos, sobre todo al ser figura pública: “Hay muchas cosas que la gente no sabe y no las voy a contar. Cada quien tiene su conciencia tranquila. Yo sé lo qué dije, ¿por qué no salí a hablar? A palabras necias, oídos sordos”.

¿Cuál es el problema entre J Balvin y Residente?

El conflicto de J Blavin y Residente comenzó por una ceremonia de Grammy

El conflicto entre J Balvin y Residente comenzó cuando el reguetonero pidió boicotear a los Latin Grammy donde fue nominado en una categoría y donde Rubén Blades iba a tener un homenaje.

La petición fue fuertemente criticada por Rene Pérez, mejor conocido como Residente, quien destacó el trabajo de Rubén Blades y habló de la importancia que estos premios tienen para la música.

Con la crítica, el cantante y compositor Residente, comparó la música de J Balvin con un carrito de hot dog, asegurando que a mucha gente le puede gustar, pero “cuando se puede comer bien, la gente va a un restaurante”.

Residente lanza tema contra J Balvin

J Balvin asegura que consideraba como su amigo a Rene Pérez

Ante el conflicto que los dos cantantes enfrentan, Residente lanzó un tema, donde arremete en contra de J Balvin.

En La Verdad Noticias te dimos a conocer recientemente que Residente revive polémica con J Balvin en el Vive Latino 2022.

El conflicto entre J Balvin y Residente sigue dando de qué hablar y aunque en su momento el reguetonero no dio declaraciones, recientemente aseguró que está dispuesto a hablar con el cantante.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.