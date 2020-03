J Balvin es captado junto a su ex novia Valentina Ferrer, ¿Regresaron?/Foto: Caracol TV

El máximo exponente de la música urbana, J Balvin está logrando conquistar lo más alto de la industria gracias a su álbum “Colores” y con el más reciente éxito de sus canciones “Morado” y “Rojo”. Sin embargo el cantante de reggaeton ahora también haya vuelto a conquistar el corazón de su ex novia, la modelo argentina Valentina Ferrer, ya que fueron captados demasiado juntos a tan solo unos días de su ruptura.

La separación entre J Balvin de 34 años y la modelo Valentina Ferrer de 26 años sorprendió a todos los fans del reggaetonero. Y es que Balvin y Ferrer llevaban varios años juntos, y aunque el cantante no era muy abierto para hablar de su relación, se sabía que todo iba bien; sin embargo, a principios de febrero de este año, fue la misma Valentina la que dió a entender que ya no seguía con el intérprete de “Rojo”.

Valentina Ferrer y J Balvin se conocieron en el 2017 cuando ella protagonizó el video musical de la canción “Sigo Extrañándote”, y aunque no se sabe en qué momento comenzaron su romance, sí se conoce que fue la modelo y ex Miss Argentina la que confirmó en un programa de radio ecuatoriano que ya no seguía con el cantante, puesto que Valentina dijo “yo era la novia de J Balvin”, dando a entender que ya no seguían juntos.

¿J Balvin y Valentina Ferrer volvieron?

A tan solo unas semanas del anuncio de su ruptura, se ha dado a conocer un video que ha levantado las sospechas de un posible regreso entre J Balvin y Valentina Ferrer. El pasado fin de semana, Balvin asistió como invitado a una fiesta de un amigo cercano, y en el evento fue grabado mientras interpretaba unos cuantos de sus éxitos.

J Balvin y Valentina Ferrer/Foto: La Prensa

Pero lo sorprendente de las imágenes es que podemos ver que su ex novia Valentina Ferrer se encontraba presente en la fiest y estaba muy cerca del cantante. Además, en diversas ocasiones bailaron muy juntos, ¿Se reconciliaron? Es importante recordar que J Balvin nunca afirmó o negó que haya terminado con Valentina, y la modelo en ningún momento explicó cuáles fueron las causas de la presunta ruptura.