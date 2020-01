J Balvin es ELIMINADO de la lista de invitados de la boda de un famoso cantante.

MET GALA 2020, "About time: Fashion and Duration" o Sobre el tiempo: moda y su duración en español, será el título de la nueva edición de la exposición que, por cierto, celebra su 150 aniversario. La exhibición está en parte inspirada en la filósofa y feminista Virginia Wolf y el teórico Henri Bergson quien escribió alguna vez "El tiempo que fluye, se acumula y es indivisible", reveló el museo en un comunicado oficial. . . . . #metgala2020 #metgala2020theme #metgalaexhibition #fashion #tiempo #150thanniversary #virginiawolf #henribergson #moda #exhibición #laverdadnoticias

A post shared by La Verdad Noticias (@laverdad.noticias) on Jan 16, 2020 at 12:32pm PST