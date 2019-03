J Balvin en la cúspide de su carrera musical

Es una coincidencia que el Joe Arroyo se llamara Álvaro José y que J Balvin se llame José Álvaro. Lo que sí no es una coincidencia es que ambos hagan parte de la campaña que lanzó Águila el viernes para mostrar la nueva imagen de una de las cervezas más emblemáticas del país.

La idea, según conto Thor Borresen, vicepresidente de mercadeo de la cerveza, es mostrar una imagen más fresca, a tono con la evolución del país. Por eso, el águila dejó de ser un dibujo fiel al animal para convertirse en una ilustración sobre un cintillo en diagonal, que, explica, da la sensación de que tiene un movimiento.

En fin, una imagen que puede conectarse mejor con los nuevos consumidores. En ese mismo sentido está la conexión entre el Joe Arroyo, ídolo de numerosas generaciones de colombianos, y J Balvin, quien, se puede decir, es el reguetonero colombiano más exitoso en el mundo de hoy. Las vallas de la publicidad de la cerveza Águila y su nueva imagen sugieren que hay una renovación de los ídolos, y que esa transición de puede ver en el Joe y J Balvin.

Por supuesto, la campaña no ha estado por fuera de la polémica y hay quienes consideran como un desacierto que se crea, que se pueda siquiera pensar, que J Balvin puede ser la evolución del Joe Arroyo, hablando del asunto musical. Incluso, en ciudades como Cartagena, algunos sectores han señalado que puede haber un poco de racismo en lo que sería la imagen de un blanco paisa que reemplaza a un negro cartagenero.

El mismo J Balvin le dijo a el medio de comunicación que no se consideraba la evolución del Joe Arroyo. "Yo no puedo tomar eso así, porque suena como egocéntrico. Hacen parte de la campaña esas palabras que enganchan con la gente, pero no podría decir que soy la evolución. El Joe sólo hay uno. Evolución es todo lo que va mejorando y creciendo, y yo no soy la evolución del Joe arroyo, que es un maestro. Me vería más bien como otra generación. Soy de otra generación que escucha cosas diferentes"

De hecho, Bavaria anunció en la mañana de este sábado que la valla sería reemplazada por una que sólo llevaría el eslogan historico de Águila: sin igual y siempre igual. Edwin Salcedo Vázquez, uno de los activistas que criticó en redes sociales la publicidad, señaló que un alto ejecutivo de la empresa de comunicaciones que representa a Bavaria reconoció las opiniones que generó el anuncio en Cartagena y que, en el mensaje, la palabra "evolución" podía ser ambigua. "Debo reconocer que durante mi años de activismo, esta ha sido la única vez que una empresa o persona tiene una respuesta humilde y razonable haciendo correctivos inmediatos", dijo Salcedo en su cuenta de Facebook.