J Balvin dedica FELICITACIÓN a su ex ¡Ella no se quedó callada! (FOTO)

J Balvin es uno de los cantantes colombianos más destacados de su país y de los exponentes con más éxito en la música urbana, pero también es considerado de los cantantes con grandes sentimientos.

Hay que destacar que Balvin acostumbra a tener a todos sus seguidores al tanto de sus mejores momentos a través de las redes sociales, por eso siempre acostumbra a publicar fotos y videos.

En esta ocasión el cantante colombiano ha sorprendido a sus más de 32.3 millones de seguidores en Instagram, ya que publicó una fotografía de una antigua novia a la que aún le guarda mucho cariño.

¿QUIÉN ES LA CHICA A QUIEN BALVIN DEDICÓ SUS FELICITACIONES?

La chica a la que J Balvin se refiere en la imagen de Instagram, es nada más y nada menos que su expareja Diana Osorio, una periodista deportiva con la que el reguetonero sostuvo una relación de 10 años antes de ser un reconocido artista.

La imagen que Balvin compartió es del pasado y en ella se ve posando junto a esta comentarista deportiva y que ahora utilizó para celebrar su cumpleaños con un emotivo mensaje.

En el emotivo mensaje que dedico J Balvin a su ex novia dejó muy claro que aún mantienen una buena amistad a pesar de los años y las situaciones que actualmente viven cada uno por su lado.

"¡Feliz cumpleaños! A quien fue mi novia por 10 años, vio en mí lo que pocos veían, aguantó lo que pocas personas podrían y hoy día puedo llamarte mi mejor AMIGA @monaosorio”.

Sin duda alguna la imagen ha llamado tanto la atención que hasta el momento lleva más de un millón y medio usuarios han reaccionado a la postal, que también reúne miles de comentarios entre los que resalta el de la propia chica.

LA RESPUESTA DE LA CHICA

Ante la felicitación del cantante colombiano, su ex novia Diana Osorio contestó el emotivo mensaje, dejando a todos los seguidores de Balvin totalmente sorprendidos:

TE PUEDE INTERESAR: Bad Bunny y J Balvin te DERRITEN el queso con su nuevo tema “Cuidao por ahí” (VIDEO)

Respuesta de la ex de J Balvin

"Eres mi alma gemela y las almas gemelas no siempre se refieren al amor. Las almas gemelas son almas que necesitan de la otra, que disfrutan con la otra, que se sienten vivos con esa persona cerca y por eso tú lo eres. Gracias porque tú también me has dado un amor sincero desde el momento en que me conociste, gracias por inspirarme, apoyarme, por vivir la REMALA y la REBUENA conmigo. Nunca voy a poder pagarte tu compañía porque es ÚNICA, mi gatito del arcoíris, espero que nunca nos bajemos de él. Te amo demasiado".

Cabe destacar que con este intercambio de mensajes J Balvin y su expareja comprueban la madurez y la buena relación que existe entre ambos y que el amor no solo es en pareja, sino también como amigos.

Dale clic en la estrella de google news y síguenos