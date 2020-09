J Balvin ayudó a Camila Cabello a superar su “ansiedad intensa”/Foto: Pinterest

Las 100 personas más influyentes de 2020 de TIME se estrenaron el 22 de septiembre e incluyeron a J Balvin. Los homenajeados de este año recibieron tributos personalizados de parte de aquellos que se sintieron realmente impactados por sus logros y mayores logros. Como escribió Cabello en su mensaje, además de compartir un exitoso sencillo con el cantante ganador del premio Grammy, los dos artistas latinos también tienen vínculos culturales.

"Cuando conocí a J Balvin, o José, como lo conocen su familia y amigos, mi familia y yo ya éramos grandes admiradores de él. Escuchábamos 'Ginza' y 'Ay Vamos' en todas nuestras fiestas familiares”, dijo la cantante.

“Él ya estaba haciendo bailar a la gente de todo el mundo ", escribió Camila. "Cuando me enteré de que estaba en una canción con él, 'Hey Ma', mi primera canción como solista, estaba muy emocionada, pero siempre estás nervioso por conocer a tus ídolos".

J Balvin fue un ejemplo de superación para Camila Cabello

La ex miembro de Fifth Harmony también recordó sentirse menos solo durante un período de "ansiedad intensa" cuando J Balvin compartió sus luchas con la salud mental en Instagram en septiembre de 2019.

"Recuerdo que estallé en llanto porque ya no me sentía sola, asombrada de que alguien que estaba logrando cosas tan increíbles todavía fuera lo suficientemente vulnerable y valiente como para compartir eso con el mundo", escribió la cantante de "My Oh My".

Balvin y Camila se volvieron grandes amigos. La cantante ha declarado su admiración por el colombiano en más de una ocasión/Foto: Cusica Plus

"Si hay algo que me encantaría que todos supieran sobre él, es esto: José siempre ha sido tan humilde, trabajador y amable, y siempre tan agradecido y amable", declaró Camila.

Más tarde notó que vio al "Príncipe del Reggaetón" escalar las listas como uno de los mejores artistas en Spotify y YouTube, con más de 42 mil millones de reproducciones en sus canciones, y cómo él "abrió las puertas para los artistas latinos en todas partes al hacer que el mundo escuchara. y enamorarse de nuestra cultura, nuestros sonidos y nuestro espíritu".

Como una voz importante en la comunidad Latinx, Camila lo escribió mejor: "Cuando él gana, todos ganamos". ¿Te gustaría que ambos cantantes hicieran una nueva colaboración musical?