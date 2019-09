J Balvin ¡Conmovedor! Revela que va al PSIQUIATRA ¿Está loco? (VIDEO)

El cantante J Balvin es uno de los grandes exponentes de la música urbana en Latinoamérica, ya que su éxito lo ha llevado a posicionar varios temas en las famosas listas de popularidad.

Temas como "X", "Ahora", "Ginza", entre otros temas son algunos que ha logrado colocar en los primeros lugares de popularidad y los mismos que le han dado una fama internacional imparable.

Recientemente el cantante colombiano ha causado preocupación entre sus seguidores, ya que por medio de un video en su cuenta de Instagram, ha hecho una gran revelación que tiene que ver con su estado de salud.

Pues dio a conocer que padece un importante problema de salud que lo ha llevado, ya que abrió su corazón y confesó que padece trastorno de ansiedad generalizada, por lo que explicó que las personas que sufren de este padecimiento deben buscar ayuda profesional.

Parte del mensaje que deja escrito en la publicación menciona: "Buenos días , buenos días , buenos días !! Ansiedad ? A mi me pasa , les ha pasado ? O no saben que es ? El trastorno de ansiedad generalizada se desarrolla lentamente, y suele comenzar durante la adolescencia o la adultez temprana. Las personas con este trastorno pueden: Preocuparse demasiado por las cosas cotidianas”.

Pero eso no es todo pues continuo diciendo que tiene problemas para controlar sus preocupaciones o sentimientos de nerviosismo, por lo que recomienda buscar ayuda profesional, haciendo la aclaración de que los psiquiatras no son para loco, pues más loco es no querer salir de esta condición.

¿HIZO LLORAR A KAROL G?

Hace poco J Balvin también creo polémica al hacer llorar de emoción a Karol G cuando éste apareció en su concierto en Medellín, pues la intérprete de "Punto G" rompió en llanto porque no esperaba la visita del reggetonero con quien, aseguró inició su carrera artística.

