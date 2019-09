J Balvin ALERTA a sus fans con PREOCUPANTES mensajes (FOTOS)

El cantante colombiano J Balvin desde hace algunos días ha estado enviando preocupantes mensajes que han puesto en alerta a muchos de sus seguidores en Instagram.

No hace mucho J Balvin hizo un llamado a quienes también sufren de ansiedad para que busquen ayuda a tiempo, mediante una reflexión sobre un trastorno que muchos no identifican fácilmente y requiere tratamiento: la ansiedad.

Esto lo ha hecho a través de su cuenta de Instagram, en donde ahora nuevamente ha enviado otro contundente mensaje, en el que ha vuelto a referirse a esta condición y cómo le ha hecho frente en su vida personal.

El cantante J Balvin ha lanzado bastantes mensajes preocupantes que han alertado a sus fans, ya que temen por la salud mental del colombiano.

El mensaje inicia de esta forma: “Todos vemos la gloria, pocos saben la historia y mucho menos las batallas internas que la mente puede hacerte. Las sensaciones, y a veces sentir una distorsión de la realidad que no te deja ver claro, es mi caso, y como el de muchos, la ansiedad es algo que hay que tomar en serio, NO ES DE LOCOS, creo que es más loco no creer en eso“.

Tal parece que el cantante tiene problemas serios con su salud mental, ya que se ha atrevido a confesar su padecimiento y hace la labor de expresar su experiencia para poder ayudar a otros que la padecen,, por eso continua diciendo aquello que lo ha reconfortado:

“Creo en Dios y en el universo, pero también creo en la medicina a tiempo, y en los factores que ayudan a respaldar un mal momento como el deporte, la meditación y la compañía de tus seres queridos, de los reales, de los que te aman por lo que eres”.

Por último deja en claro que este problema es una lucha constante y que solo los valientes salen adelante ante este padecimiento, por ello aconseja lo siguiente:

“¡Vé busca ayuda, no estás loco por buscar un psiquiatra, busca ayuda que la salud mental es una realidad, aquí seguimos luchando para encontrar la luz y pido por sus oraciones para mí y para quienes los padecen!”.