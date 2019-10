Ivonne Montero se baja la blusa para posar MÁS ATRACTIVA que nunca (FOTO)

La cantante Ivonne Montero ha causado furor en las redes sociales, luego de que publicara una imagen en donde hace una atrevida pose que está alborotando a todos sus seguidores en Instagram.

Fue en su cuenta oficial de Instagram en donde la bella cantante y actriz, ha hecho enloquecer a sus seguidores, luego de que publicara una imagen que ha llamado la atención de muchos internautas por su atrevido pose.

En la imagen Ivonne Montero aparece luciendo un sensual vestido entallado azul en el que se baja un poco para mostrar sus exquisitos hombros y hacer la pose más atractiva para todos sus seguidores que no dejan de reaccionar a la imagen.

Entre los comentarios que se pueden leer en las publicaciones se encuentran los siguientes: “Hermosa mujer”, “Mi vida me podrías mandar por escrito los requisitos para poder enamorarte”, “Éxito en tus proyectos”, “Hermosa Dama, Les Deseo Lindos Sueños, Que Tengas Linda Noche,”, entre muchos otros.

SOBRE LA REINA DEL SUR

Ivonne Montero decidió dar la cara ante la prensa, después de ofrecer un comunicado donde dijo que salía de la obra de teatro La Reina del Sur y dio más detalles de su repentina salida la cual ha estado en boca de todos desde hace unos días.

Fue por medio de una conferencia que Ivonne compartió lo siguiente: "No se ensayó yo creo que a partir de ahí fue que las cosas no empezaron a funcionar en algún momento se nos dijo que quizás no estaban los derechos, que parecía que los derechos no estaban conseguidos, logrados entonces uno dice wow en donde estoy trabajando...".

Cabe destacar que Ivonne Montero no fue la única en abandonar la obra, pues su colega Tommy Vásquez, también salió de la obra, pues tenía el mismo descontento y preocupación que Ivonne por lo que mandó un comunicado en redes sociales donde dijo que también salía del proyecto del cual se esperaba demasiado.