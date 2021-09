Ivonne Montero revela que sufrió violencia por Humberto Zurita en telenovela

La actriz Ivonne Montero reveló que sufrió agresiones por parte de Humberto Zurita, su compañero en las grabaciones de la telenovela “Secretos del Alma”.

La cantante y actriz mexicana señaló que Zurita la violentaba sin razón alguna a pesar de que ella siempre fue muy respetuosa con todos sus compañeros.

“Yo estaba trabajando, estaba haciendo lo mío y hubo un momento que sí hubo una agresión física bastante fuerte en una escena y yo ya venía cargando con sus faltas de respeto continuas de empujarme”, dijo Ivonne Montero en entrevista con el programa Sale el Sol.

Ivonne Montero y la violencia que sufrió

La telenovela se transmitió entre 2008 y 2009 en Tv Azteca.

La estrella de Tv Azteca describió cómo eran las agresiones de Zurita y cuáles eran los momentos en los que ocurrían.

“De repente teníamos una escena de beso, me besaba como nadie y de repente me empujaba, me quitaba. Entonces yo no entendí la razón, siempre me portaba igual, muy respetuosa con mis compañeros”.

Sin embargo, un buen día finalmente llegó el momento de encarar a su compañero.

“Hubo un momento en que yo dije: ‘si hoy sucede, por mínimo que sea no voy a aguantar y ocurrió justo ese día; abrí la boca y fue un encontronazo muy fuerte”, declaró.

Por otro lado, también recordó que estuvo en una relación en la que fue víctima de violencia, por lo que decidió separarse de su exnovio. Las agresiones se presentaron en repetidas ocasiones, por lo que decidió sacar de su vida a esa persona.

La hija de Ivonne Montero

Ivonne Montero tiene una hija llamada Antonella, que es fruto de su relación con el fallecido ex integrante de la agrupación Uff!, Fabio Melanitto.

La niña nació con una cardiopatía, por lo que en sus primeros años de vida tuvo que ser sometida a una delicada cirugía en el corazón.

Actualmente tiene siete años de edad y es común ver fotos en las que aparece retratada en la cuenta de Instagram de Ivonne Montero.

