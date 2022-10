Ivonne Montero recuerda la muerte de Fabio Melanitto y cómo lo afrontó su hija

Ivonne Montero habla de Fabio Melanitto, padre de su hija.

Ivonne Montero se sinceró sobre uno de los episodios más duros de su vida, cuando tuvo que afrontar la muerte de Fabio Melanitto, padre de su hija y el difícil momento que significó darle la noticia a la pequeña Antonella, quién nunca tuvo una relación con el cantante.

En La Verdad Noticias te hemos dado a conocer que la vida de Ivonne Montero ha estado rodeada de momentos muy difíciles, tras convertirse en madre soltera y afrontar una anomalía cardiaca que padece su hija desde el nacimiento.

A pesar de que Ivonne ha demostrado una gran resiliencia, recientemente confesó que la muerte de Fabio, con quién estuvo casada, implicó un duro momento en su vida y en la de su hija.

Ivonne Montero recuerda la muerte de Fabio Melanitto

Ivonne Montero recuerda la muerte de Fabio Melanitto y asegura que fue un dificil momento en su vida.

En una entrevista para Yordi Rosado, la cantante y ganadora de “La Casa de los Famosos” recordó su matrimonio con Fabio Maelanitto, quién perdió la vida en 2018, víctima de una balacera.

A pesar de que Fabio se alejó de su vida cuando se puso que estaba embarazada, Ivonne Montero aseguró que cuando le confirmaron la muerte del cantante, significo uno de los momentos más difíciles de su vida: “me escondía de Antonella para que no me viera llorar”.

Sin embargo, al ser cuestionada sobre la reacción de su hija al enterarse de la muerte de su padre, la actriz contó que le sorprendió su actitud:

“Hablé con ella, porque es muy viva, me dijo ‘¿Que tienes mamá? Le dije ‘bueno mami, tu papá está en el cielo con papá diosito, me acuerdo que se me quedó viendo, sus ojos se le pusieron como rojitos, vidriosos, pero no llorando, porque la verdad ella no convivió con él y se dio la media vuelta y se fue” dijo.

Ivonne Montero contó, que días después colocó un altar con la foto del cantante y encontró a su hija hablando con su papá, al cual nunca conoció en persona:

"Desde el balcón la veía y escuchó que le decía te extraño papá, yo quiero tener un papá, ahí por supuesto lo sintió, sin tener un vínculo real de convivencia”, comentó asegurando que se le partió el corazón.

¿Qué pasó con Ivonne y Fabio?

Ivonne Montero revela que Fabio Melanitto le fue infiel.

La actriz y cantante Ivonne Montero contó que a los seis meses de su boda con Fabio Melanitto, quién formó parte de la banda juvenil “Uff”, descubrió que el cantante le estaba siendo infiel:

"Él encontró a otra mujer y empieza una relación con ella engañándome” contó durante su participación en La Casa de los Famosos.

Sin embargo, a las semanas Ivonne Montero descubrió que se encontraba embarazada y a pesar de que buscó a Fabio Melanitto, este no quiso saber más de la pequeña y nunca la reconoció como su hija.

