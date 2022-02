Ivonne Montero recibe hate en redes sociales por culpa de Inés Gómez Mont

Cibernautas confunden a ambas conductoras en redes sociales.

Ivonne Montero sorprendió a todo mundo al confesar que ha recibido hate en redes sociales por su increíble parecido físico con Inés Gómez Mont, la conductora que se encuentra prófuga de la justicia tras ser acusada de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

En un reciente encuentro con los medios de comunicación, la actriz mexicana aseguró que constantemente es confundida con su colega del mundo del espectáculo por algunos cibernautas y que incluso hay quienes le piden que ya se entregue a las autoridades.

“Por ejemplo saqué una fotito así muy bonita y me pone una chica: ‘Pero, ¿no te están buscando las autoridades?, ya entrégate a la Interpol, seguramente te quedaste sin dinero y ahora te estás vendiendo’”, declaró la también cantante en una entrevista retomada por el programa Sale El Sol de Imagen Televisión.

¿Trae pleito con Aleida Núñez?

Aleida Núñez presumió en Instagram que fue nombrada 'Reina del mariachi' por tercera vez.

Por otro lado, ella confesó que esta muy enojada por no haber sido coronada como “La Reina del Mariachi”, esto pese a que ese título ya se lo habían prometido por Chucho López, líder del Sindicato de Mariachis en México. Sin embargo, grande fue su sorpresa al enterarse que dicho nombramiento fue finalmente otorgado a Aleida Núñez.

De acuerdo a sus declaraciones, ella nunca fue notificada de los cambios en el evento y que se enteró que este ya se había realizado al buscar en Internet inspiración para el traje que usaría al momento de su coronación. Asimismo, dejó en claro que esta es la segunda vez que le prometen ser “La reina del mariachi” y al final termina siendo otra persona.

“Sí me molesté, obviamente no fui grosera con el señor Chucho López. Él expuso y ahí me invitó frente a todos ustedes que yo fuera la próxima reina, ya es la segunda vez que me invitaba y aquella vez, la primera, pasó exactamente lo mismo, me invitó y al final coronaron a otra persona”, declaró Ivonne Montero.

Respecto sobre si hay alguna rivalidad con Aleida Núñez, ella finalizó la entrevista diciendo: “No somos amigas pero somos buenas compañeras… Sé cómo trabaja, sé cómo es su estilo de trabajar, lo respeto, muchas cosas no las comparto pero esas me las callo, esas me las guardo porque no soy de escándalos”.

¿Cuál es la edad de Ivonne Montero?

La actriz y modelo ha forjado una exitosa carrera dentro del mundo del espectáculo mexicano.

De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, Ivonne Montero nació el 25 de abril de 1974 en la Ciudad de México, por lo que ahora tiene 47 años de edad. Además de la actuación, la conducción y la música, ella conquista las redes sociales con el contenido para adultos que comparte sin pena alguna.

