Ivonne Montero realiza fuertes declaraciones sobre Fabio Melanitto (VIDEO)

En el programa matutino de espectáculos ‘Hoy’, quisieron abordar el difícil tema de cómo asimilar la muerte de un ser querido, ya sea por una enfermedad o por una muerte trágica; para darle la debida seriedad al asunto, invitaron a la psicóloga Estela Durán para dar su punto de vista desde el espectro profesional.

De igual forma, la actriz Ivonne Montero fue una de las integrantes del panel, pues recordemos que el mes pasado sufrió la pérdida del padre de su hija, el cantante Fabio Melanitto, quien fue baleado mientras iba a bordo de su motocicleta en la Ciudad de México.

La actriz confesó que aunque tenían una hija en común, Melanitto nunca se hizo responsable de la pequeña, sin embargo, tuvo que enfrentar la dura noticia, pues surgieron sentimientos encontrados.

"Yo no tenía relación con el padre de mi hija, pero esa noticia si fue muy compleja para mí porque tenía estos sentimientos encontrados de que había un cierto recelo y distanciamiento porque él no estaba conviviendo con su hija, no la veía y demás, y eso en mí provocaba dolor.”

Ivonne Montero no tuvo una buena relación con Melanitto

La profesional del área psicológica, aseguró que Ivonne Montero tuvo que pasar por una etapa nombrada: duelo complejo, pues no es sencillo asimilar la muerte de un ser cercano de un día a otro.

Afortunadamente Ivonne asegura que ya asimiló la muerte de Fabio, pues no le corresponde llevar esa carga durante su vida, además de que necesita fortaleza por el bien de su hijita, quien todos los días lo tiene presente y reza por su descanso eterno.