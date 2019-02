Ivonne Montero presume su nuevo trasero luciendo una ajustada prenda (VIDEO)

La sensual cantante Ivonne Montero luego de haber revelado en las redes sociales que se había sometido a un aumento de glúteos, recientemente la famosa deleitó la pupila de los caballeros al mostrar su trasero con una ajustada prenda.

Durante una entrevista para el programa de Primer Mano, la famosa y sensual mujer Ivonne Montero mencionó que desde hace años había querido cumplir su sueño para aumentarse el trasero y ante las cámaras la sexy cantante mostró como luce su nueva retaguardia.

La cantante sostuve que para el año de 2006 viajó hasta Colombia con la intención de aumentar su retaguardia, pero en aquel tiempo los implantes aún no se veían bien, así que no quiso arriesgar su cuerpo y decidió dejarlo por la paz.

"En realidad se hizo algo muy sutil, muy sencillo también me hicieron un poco de lipo y la parte de atrás liposucción me chuparon como toda la parte de atrás de la espalda y eso fue redondear un poco la cadera". Mencionó Ivonne Montero.

Los resultados de su nueva retaguardia, le encantó a la sensual cantante Montero, aunque el proceso de recuperación fue muy complicado.

“Fue muy incómodo, el mes entero no te puedes sentar, no puedes dormir boca arriba todo tiene que ser boca abajo, eso fue lo que me incomodaba muchísimo, el dormir boca abajo todo la noche y claro las primeras tres semanas no puedes estar subiendo y bajando”. Comentó Ivonne Montero.