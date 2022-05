Ivonne Montero destapó que tuvo romance con el ex de Vanessa Guzmán

Desde que Ivonne Montero llegó a La Casa de los Famosos, ha tenido la oportunidad de conocer a sus demás compañeros, pero a la famosa se le olvidó que es captada las 24 horas del día y no dudó en confesar que tuvo un tórrido romance con el actor Eduardo Rodríguez, ex de Vanessa Guzmán.

Y es que, las inesperadas confesiones surgieron en una plática que tuvo con "Potro" Caballero, a quien le confesó que tuvo un romance con el actor durante muchos años, de igual forma ventiló que él tenía varios romances mientras le pedía a ella que tuvieran encuentros.

Anteriormente en La Verdad Noticias te dimos a conocer que se formó el primer romance en La Casa de los Famosos. En su momento mencionaron que Montero y Rodríguez iniciaron un romance antes de entrar al reality show de Telemundo, pero ahora la actriz rompió el silencio.

Montero aseguró que se enamoró de Eduardo Rodríguez

La participante del reality show le confesó a su compañero que nadie sabía del romance, ni los medios, de igual forma expresó su molestia por un comentario que él hizo, quien mencionó que no estaba dispuesto a salir con una madre soltera.

Montero dijo que hubo intentos de que tuvieran algo serio, pero por varias situaciones no se dio y expresó: "Yo sentía que que él tenía una relación estable y a mí me venía a buscar...La verdad a mí me gustaba".

"Yo sí estaba enamorada". Dijo Ivonne.

La famosa indicó que se empezó a involucrar, pero él se alejaba, de repente se iba, ella le escribía, pero él nunca contestaba. Por su parte, sus seguidores reaccionaron a las confesiones de la actriz y le han demostrado su apoyo, y han mencionado que ella se merece a un hombre que la valore.

¿Qué estudió Ivonne Montero?

Actriz de telenovelas

La famosa fue gimnasta de alto rendimiento de los 7 a los 20 años, obtuvo varias medallas de competencias, pero tras finalizar su etapa en el colegio, comenzó a estudiar Sociología, pero dejó la carrera para estudiar actuación, estudió en el Centro de Estudios de Actuación (CEA) de Televisa.

La primera telenovela que hizo la actriz Ivonne Montero fue “Alguna vez tendremos alas”. Posteriormente realizó otros melodramas, pero tuvo la oportunidad de trabajar en la cinta “El tigre de Santa Julia”, lo que le permitió nuevas oportunidades en la industria del entretenimiento.

