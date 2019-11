Ivonne Montero decora su altar de muertos con la foto de Fabio Melanitto

Durante los últimos años la vida de Ivonne Montero no ha sido nada fácil, y todavía se tornó más complicada tras el homicidio del padre de su hija, el cantante Fabio Melanitto, de quien se divorció al poco tiempo de haber contraído nupcias.

Después de su separación, Ivonne Montero y Melanitto mantuvieron una relación bastante trágica, pues el cantante se desentendió por completo de su familia, dejando a su hija Antonella a merced de la vida, por lo que la actriz se resignó y tomó su papel de madre como su principal motor de vida.

Sin embargo, aunque su historia de amor y su relación familiar no resultó ser un cuento de hadas, Ivonne Montero ha sabido demostrar que perdonó de corazón a su ex marido y que además no le guarda ningún rencor, ya que a pesar de todo, siempre será el padre de su pequeña.

Durante la celebración del Día de Muertos de este año, Ivonne Montero demostró su cariño y respeto hacia Fabio Melanitto de una forma muy hermosa, al dedicarle dentro de su casa un tradicional altar llenó de ofrendas, típico de estas fechas, donde recordamos a las personas que partieron antes que nosotros.

Con una fotografía muy especial, misma que compartió a través de su cuenta oficial de Instagram, Ivonne Montero no dudó en dedicarle de su parte y de su hija Antonella, unas palabras de aprecio para que su alma siga descansando en paz:

“En nuestra casa y en nuestro corazón siempre habrá un espacio para ti.. Antonella!”.

En cuestión de minutos, Ivonne Montero recibió cientos de mensajes de admiración por ver cómo ha manejado el tema del padre de su hija ante su sorpresiva muerte.

