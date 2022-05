Ivonne Montero de La Casa de los Famosos rompió en llanto por esta razón

Las confesiones de las celebridades en La Casa de los Famosos han dado de qué hablar, y es que recientemente Ivonne Montero no pudo evitar romper en llanto al recordar la valentía que ha tenido su hija desde el momento en que nació; la actriz habló sobre la anomalía con la que nació Antonella.

La famosa aprovechó la ocasión que estaba reunida con sus demás compañeros de la casa para abrir su corazón, recordó los difíciles procesos quirúrgicos a los que se ha enfrentado su hija desde que nació en el 2013 y expresó: "Ella entró a su primera cirugía a los nueve meses".

Montero de La Casa de los Famosos habló sobre su hija

La famosa comentó a sus demás compañeros que a su hija Antonella le conectaron una arteria para que pudiera hacer trabajar un ventrículo que no tenía arteria. Por otro lado, comentó que en los próximos meses, su hija será sometida a una serie de exámenes para que evalúen si es candidata.

De igual forma dijo que le confesó a su hija que es una guerrera porque peleó con la muerte, incluso reveló que no les dijo nada a sus papás de lo grave que estaba su hija y comentó: "Yo solamente le pedía a Dios: 'No me la quites'".

¿Quién es el padre de la hija de Ivonne Montero?

Fabio Melanitto fue asesinado en el 2018

El padre de Antonella es Fabio Melanitto, pero en agosto del 2018 se dio a conocer la lamentable muerte del cantante, el artista fue asesinado a los 32 años. Viajaba en una motocicleta con su pareja cuando una persona se acercó y le disparó, luego huyó del lugar.

Las impactantes fotografías fueron difundidas en las redes sociales, por su parte, la actriz Ivonne Montero lamentó lo ocurrido, pues ella siempre le enseñó fotos y videos a su hija y le dijo quién era su papá. Por otra parte, la actriz reveló en el reality show La Casa de los Famosos, los momentos difíciles que vivió su hija.

