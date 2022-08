Ivonne Montero arremete contra Laura Bozzo: “Miseria humana"

Ivonne Montero lanza criticas contra Laura Bozzo.

Luego de convertirse en la ganadora de la segunda temporada de ‘La Casa de los Famosos’, Ivonne Montero habló de su participación en el reality show, donde protagonizó muchos encontronazos con Laura Bozzo, de quién fue cuestionada y no dudó en arremeter en su contra, asegurando que tiene “miseria humana”.

En La Verdad Noticias te damos a conocer que durante varias semanas, Ivonne Montero fue objeto de muchas críticas por parte de sus compañeros, quienes idearon varias estrategias para eliminarla de la competencia, sin embargo la actriz logró ganarse el cariño del público.

Recordemos que en La Casa de los Famosos, las peleas entre Ivonne Montero y Laura Bozzo, acapararon los chismes de la farándula, ya que en cada ocasión eran más fuertes.

¿Qué dijo Ivonne Montero de Laura Bozzo?

Ivonne Montero habla de las discusiones que enfrentó con Laura Bozzo.

En una entrevista para el programa ‘De primera mano’, Ivonne Montero arremetió contra la conductora Laura Bozzo, quién en su momento aseguró que la actriz se aprovechó de su hija para ganar el reality.

“Estoy muy sorprendida de haberla conocido, nunca me imaginé que tuviera...y lo digo de corazón, esa pobreza de alma, esa miseria humana” reveló.

De igual forma aseguró que es “una persona muy agresiva, es muy hiriente, no mide sus palabras, es muy cambiante” y reveló que en muchas ocasiones le pidió disculpas, algo a lo que ella accedía, sin embargo “al momento que podía se me iba a la yugular nuevamente” y aunque admitió que ya la “disculpo”, no le gustaría volver a convivir con ella o verla.

Ivonne Montero,también habló de Daniella Navarro y aseguró que dentro de la casa, existía una lucha de mujeres contra mujeres: “Bien dicen por ahí que no hay más enemiga de una mujer que de otra mujer. Y yo sentía eso, sentía que había coraje, rabia hacia mi persona”.

Pleito de Laura Bozzo e Ivonne Montero

¿Qué paso entre Laura Bozzo e Ivonne Montero?

Fueron en varias ocasiones las que Laura Bozzo arremetió en contra de Ivonne Montero, sobre todo tras la salida de Niurka Marcos.

En una de sus últimas ocasiones, Laura Bozzo lanzó fuertes comentarios en contra de Ivonne Montero, situación que molestó al público y ocasionó la salida de la conductora de La Casa de los Famosos.

