Ivonne Montero SIN ROPA deja perplejos a sus fans ¡Perdió el pudor!

Ivonne Montero es una famosa actriz y cantante mexicana que ha destacado en el mundo del espectáculo por su talento en los escenarios y por su inigualable belleza que siempre la distingue.

Recientemente la actriz dejó perplejos a sus fans con una publicación que está haciendo arder las redes y es que se mostró sin nada de ropa y en la portada de una famosa revista para adultos.

Resulta que Ivonne Montero sorprendió a sus fans al compartir una nueva fotografía en su cuenta de Instagram hace algunos días, en donde se presume cubriéndose los senos, ya que aparece sin ninguna prenda de ropa.

Hay que destacar que la publicación es un recuerdo que publicó la artista mexicana de cuándo fue la portada de la famosa revista PlayBoy, en donde interpretó una sesión de fotos totalmente desnuda.

La actriz de 45 años que es recordada por su interpretación de “Rosa” en “El Tigre de Santa Julia” en el 2017 interpretó una sesión de fotos para la revista Play Boy, de la cual mencionó que en ningún momento le dio pena posar para las cámaras, así lo detalló por aquel entonces:

Soy mucho más pudorosa cuando no existe una cámara o un público enfrente. Cuando salgo, por ejemplo, casi no uso minifaldas ni escotes tan profundos. Pero cuando estoy cantando mi imagen me lo exige.

Los nuevos proyectos de Ivonne Montero

Hace unas semanas se llegaron a esparcir ciertos rumores donde señalaban, que la artista se encontraba desempleada, debido a que se le había visto inactiva en tiempos recientes.

Pero tal parece que ahora se piensa lo contrario, pues en el nuevo post de Ivonne destacó la descripción: Filmando, junto a emojis de cámaras y cintas de película; por lo que después de esto, muchos de sus admiradores se preguntan si la famosa participará en una nueva telenovela, ya que su último trabajo fue en el año 2019, en la telenovela Por amar sin ley.

