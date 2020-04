Ivonne Montero ARREMETE duro contra figura política de México ¡Sin piedad!

La actriz y cantante Ivonne Montero por medio de su cuenta oficial de Instagram, no se contuvo para hablar de la otra cara de la fama, una realidad que tienen en el medio pero que pocos dicen y se ponen a discutir de eso.

Pues tal parece que actualmente aquella época de abundancia en el medio artístico se acabó, dijo una enfadada Ivonne Montero asegurando que su gremio es uno de los más golpeados en esta cuarentena.

Resulta que Ivonne Montero tomó su cuenta de Instagram para hablar de la otra cara de la fama, una realidad que tienen en el medio pero que pocos dicen, por ella ha revelado claramente la situación ante esta contingencia:

Las duras palabras de Ivonne Montero hacia una legisladora

“Nuestro gremio es uno de los más afectados con esta cuarentena porque no somos esa necesidad primaria, pero comemos, tenemos familia, trabajamos y pagamos impuestos”.

Pero eso no fue todo, pues la actriz siguió comentando al respecto: "No tenemos ningún beneficio gubernamental que nos cubra: no tenemos Afore, Infonavit, Seguro Social, no tenemos IMSS".

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram en donde Ivonne Motero, mediante un video lanzó esta reacción ente el comentario de la legisladora por Morena, María de los Ángeles Huerta, de la Comisión de Cultura y Cinematografía en la CDMX, por la controversia hace unos días al señalar que los artistas no tienen necesidad, además complementó:

"Nosotros no somos artículos de primera necesidad, somos, si lo quieres ver así, somos artículos de lujo que la gente paga por vernos, por disfrutar y demás”.

Para finalizar, la bella cantante Ivonne Montero dijo: “Pero te recuerdo que somos ciudadanos, personas, que comemos; somos seres humanos que trabajamos, que pagamos impuestos".

