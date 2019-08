Ivana Nada CALIENTA Instagram y reta la censura (FOTO).

La guapa modelo nacida en Argentina, Ivana Nadal de 28 años de edad, es una de las famosas sudamericanas que conduce programas de deportes en la televisión sudamericana y recientemente se atrevió a compartir en su cuenta de Instagrama algunas imágenes en donde reta la censura de la red social mencionada y que a sus seguidores les ha dejado con la boca abierta al lucir su espectacular cuerpo formado a base de dieta y mucho ejercicio, lo que ha generado cientos de comentarios halagadores y algunos otros un poco subidos de tono.

En esta ocasión la sensual presentadora pampera Ivana Nadal deleitó a sus fans de Instagram con una sutil imagen para darles la bienvenida al inicio de una nueva semana, en donde la guapa sudamericana posa desde su cama con solamente la parte baja de su ropa interior; dejando ver sus atributos y el escultural cuerpo que tiene.

"Be the exception", expresó la modelo Ivana Nadal en su posteo en Instagram en donde se ve en topless, recostada en la cama y en ropa interior. Fotografía que en solamente cuatro horas de haberla compartido ya suma más de 100 mil reacciones y cuenta con un total de 3,181 comentarios de parte de todos sus seguidores.

Ivana Nada deleita a sus fans de Instagram en este lunes

De manera reciente la modelo argentina Ivana Nadal ha presumido fotografías en ropa interior y dejó en claro que no han sido retocadas por Photoshop; pues considera la sudamericana de 28 años de edad que no necesita presumir algo que no tiene y si desea que vean la naturalidad de su escultural cuerpo.

Te Puede Interesar: Ivana Nadal eleva temperatura de Instagram con DIMINUTAS prendas (FOTOS)

“Sin edición, con todo lo que tengo y todo lo que soy. Aceptándome en el proceso y el progreso de buscar estar y sentirme cada día mejor, pero sin negar lo que existe y está en mí. Obvio dependiendo de la luz, el lugar y la pose es cómo sales y cuanto se ven esas marcas en tu piel que puedes no querer tanto. Pero hay que bancarla. Hay que bancarse, aceptarse y amarse por sobre todo. Más amor propio, atrae más amor en tu entorno. ¿Qué opinan? ¿Empezamos a proponernos AMAR y AMARNOS MÁS?”, fueron en ese momento las palabras de la guapa modelo, presentadora y actriz Ivana Nadal.

Dale click a la estrella de Google News y síguenos