Itatí Cantoral tendrá nuevo y sorprendente proyecto en Netflix/Foto: El Intranews

Con la telenovela de Televisa “La mexicana y el güero”, la actriz Itatí Cantoral se ha vuelto nuevamente una de las consentidas del público televidente. Sin embargo, la famosa ya tiene nuevos e importantes planes laborales, aunque en esta ocasión será con Netflix.

Itatí ya ha trabajado anteriormente con la plataforma, cuando tuvo una aparición en un video publicitario de la serie “Orange is the new black” en 2016, cuando la actriz retomó su popular personaje de Soraya Montenegro, la famosa villana de la telenovela “María la del Barrio”, y demostró que sigue dominando el papel a la perfección.

El público quedó tan impresionado con la actuación de Cantoral, que volvió a aparecer en los promocionales de la serie en 2017, como una de las reclusas de la prisión Litchfield.

Itatí Cantoral estará en Netflix con nueva producción

La guapa artista de 45 años publicó en su cuenta de Instagram que ya está preparando un sorprendente proyecto con la famosa plataforma de streaming. En la imagen vemos a Itatí Cantoral usando un cubrebocas frente al micrófono, mientras está en lo que parece ser una cabina de grabación de audio.

Hasta el momento, la estrella de Televisa no ha dado más detalles del nuevo plan laboral que tiene, pero sus fans están muy entusiasmados con la idea de poder ver o escuchar a la estrella en alguna serie o película de Netflix.

Itatí mientras tanto sigue con su exitosa telenovela en Televisa, que protagoniza junto a Juan Soler/Foto: El Sol de Mazatlán

Mientras los seguidores esperan una actualización de lo nuevo que prepara Itatí, podrían seguir disfrutando de su actuación en Televisa, a través de la telenovela “La mexicana y el güero”, donde comparte pantalla con los actores Juan Soler, Luis Roberto Guzmán, Gala Montes, Rodrigo Abed, Jackie Sauza, entre otros.

Te recomendamos leer: ¿Itatí Cantoral millonaria? Esta es la fortuna que le ha dejado la “maldita lisiada”

¿Te gustaría ver a Itatí Cantoral protagonizar una serie de Netflix?, ¿O crees que su nuevo proyecto podría ser algo relacionado a la música? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

¿Destituirán a Donald Trump en su segundo juicio político? Síguenos en Google News y mantente informado.