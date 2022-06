Itatí Cantoral sube la temperatura en redes con sensual rutina de pole dance.

Itatí Cantoral es una de las actrices más queridas del público mexicano, y aunque dio vida a memorables villanas en las telenovelas, como Soraya Montenegro, con su carisma y talento ha podido ganarse el cariño de los espectadores y ahora está dispuesta a conquistar a los millones de seguidores que acumula en redes sociales.

Desde luego, sus impactantes looks con los que impone moda no son los únicos con los que se ha convertido en la sensación de la red, pues en sus últimas publicaciones resalta que es una amante no solo de la actuación, sino también del baile y el deporte, y actualmente no existe mejor combinación de estos dos que fusionarlos en una sola disciplina: el pole dance.

Quienes siguen a la actriz de cerca saben que en los últimos días compartió fotos practicando su rutina de pole dance, pero en las últimas horas conquistó Instagram con un video en el que presume sus mejores movimientos dando de vueltas alrededor del tubo mostrando su gran fuerza en abdomen y brazos.

Seductor baile de Itatí Cantoral conquista Instagram

La Verdad Noticias informa que, con esta seductora rutina, la también cantante dejó claras las múltiples formas que existen para “flotar en el aire”, mientras sus brazos y piernas ejercen la fuerza necesaria para subirse al tubo. De igual manera confirmó que su belleza es 100% natural, pues practica pole dance sin una gota de maquillaje y en ropa deportiva.

La actriz que podría interpretar a Laura Bozzo en su bioserie, se le ve en video con un minishort y camiseta sin mangas, además que su melena XL y rubia se encuentra agarrada en una cola de caballo baja y desenfadada en la que el fleco suelto se lleva el protagonismo junto a su inigualable sonrisa en cada vuelta que ejecuta desde el tubo.

Famosas aplauden la rutina de baile de Itatí Cantoral

Es de mencionar que la publicación de la hermosa Itatí Cantoral velozmente superó los 15 mil me gustas, entre ellos el de Lucero y Maribel Guardia; mientras que otras famosas como Patricia Manterola aprovecharon para comentar, “Qué bárbara amiga”, escribió. En tanto, Alicia Machado publicó: “Con todo amiga”.

