Itatí Cantoral se niega a trabajar con Eduardo Yáñez y aquí te decimos la razón

Itatí Cantoral, reconocida actriz de la televisión mexicana, ha causado revuelo en las redes sociales al declarar que no está dispuesta a compartir créditos con el actor Eduardo Yáñez y aunque aseguró que entre ellos no hay rencillas sí dejó claro que no quiere trabajar con él.

La trayectoria artística de Itatí Cantoral es simplemente impresionante pero no se puede negar que su papel más importante dentro de la televisión mexicana ha sido el de Soraya Montenegro, la terrible villana de “María la del Barrio”, proyecto donde compartió créditos con la cantante Thalía.

Tal vez no lo sepas pero la relación laboral de Eduardo Yáñez e Itatí Cantoral se daño durante las grabaciones de la telenovela “Amores con Trampas” pues en aquel tiempo se rumoreó que el actor de 59 años de edad tuvo un pleito con ella tras tener varias equivocaciones durante las escenas que tenían juntos.

Itatí Cantoral se niega a trabajar con Eduardo Yáñez y aquí te decimos la razón.

Itatí Cantoral confiesa si odia a Eduardo Yáñez

Itatí Cantoral ha creado polémica luego de tener un reciente encuentro con la prensa mexicana con el motivo de platicar acerca de su nuevo papel protagónico en la telenovela “La Mexicana” pero los reporteros les cuestionaron sobre si eran ciertos los rumores de que tenía rencillas con otros actores y su respuesta dejó atónitos a todos los presentes.

“Ay, fíjate… ¿Cuáles rencores, cuáles rencillas? Mira, a mí conmigo nadie se mete porque yo me voy con la justicia… Te faltan al respeto y demandas y ya”, mencionó Itati Cantoral.

Te puede interesar: Itatí Cantoral revela cómo se enteró que Eduardo Santamarina le era infiel

Itatí Cantoral se niega a trabajar con Eduardo Yáñez y aquí te decimos la razón.

La actriz de 44 años de edad mencionó que se lleva muy bien con todos sus compañeros de trabajo y aseguró que no le importa lo que digan acerca de Eduardo Yañez. De igual manera mencionó que cuando ella produce puede darse el lujo de escoger a los actores pero en otros casos tiene que acatar las órdenes del productor porque ella es una profesional.

Fotografías: Televisa y Univision

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana