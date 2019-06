Itatí Cantoral revela si tiene una nueva relación.

La guapa Itatí Cantoral fue cuestionada sobre si ahora tendrá alguna relación sentimental, pero por el momento la actriz confesó que por el momento se encuentra de manera tranquila y enfocada al 100% con sus tres hijos y con los proyectos laborales en los que se encuentra involucrada.

“La verdad no (estoy lista). Después de dos divorcios, ¿crees que estoy preparada para la nueva (relación)? Yo creo que ya aquí me quedo, honestamente no es algo que sea lo principal en mi vida en este momento”, agregó a MezcalTV.

Itatí Cantoral de 44 años de edad de igual manera compartió en dicha entrevista la situación que está viviendo con sus hijos.

“A mi hijo, a Roberto, ya lo están contratando para la segunda división, estoy en un momento importante para mis hijos. Eduardo se va ya a estudiar también, María Itatí ya tiene 10 años, estoy comprometida con mi trabajo, gracias a Dios tengo mucho trabajo”, dijo.

Itatí Cantoral desmiente romance.

Itatí Cantoral desmiente nueva relación sentimental

Recientemente se le relacionó a Itatí Cantoral con un hombre 21 años mayor que ella, algo que tuvo que desmentir cuando fue captada en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

“Ese señor es un señor fantástico, es el licenciado Raúl Padilla que adoro con toda mi alma y mi hijo no me deja tener novio”, expresó la intérprete a un programa de espectáculos.

En el momento que la actriz interceptada se encontraba con su hijo José Eduardo, quien tuvo la oportunidad de declarar los motivos de la presencia del hombre con el que ha sido relacionada Itatí Cantoral.

Te Puede Interesar: Hermano de Itatí Cantoral invita a sus amigos a verla ¡Desnuda! (FOTO).

“Es un amigo de la familia que siempre nos ha ayudado, ha ido a varias comidas, incluso se lleva muy bien con mi tío Roberto. Siempre ha estado ahí, entonces es un amigo de toda la familia y yo lo invité”, explicó el joven hijo de Itatí Cantoral.