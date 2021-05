Itatí Cantoral habló en una reciente entrevista con Yordi Rosado para su programa de YouTube sobre diversos temas de su vida profesional y privada, incluyendo su matrimonio y divorcio con Eduardo Santamarina. Sin embargo, nadie esperaba que la actriz mexicana confesara sin pena alguna ante las cámaras que ella le había sido infiel con otro actor.

De acuerdo a declaraciones de la actriz, misma que La Verdad Noticias trae para ti, su relación con Eduardo ya se encontraba tan mal que ella decidió salir con Gabriel Porras, quien también forma parte de la farándula. Por tal motivo, ella desconoce quién engañó a quién, pues recordemos que se ha dicho que el actor le fue infiel con Susana Zabaleta.

El actor Gabriel Porras fue el tercero en discordia entre el matrimonio de Eduardo e Itatí.

“Ya estábamos separados, ya estábamos mal… Yo me adelante porque empecé a salir con otra persona, que se llama Gabriel Porras, y no estaba yo divorciada. Yo ya no sé si fue antes o después, pero cuando Eduardo se enteró, adiós, se terminó todo”, declaró la actriz conocida por interpretar a Soraya Montenegro en ‘María, la del Barrio’.

¿Susana González destruyó su matrimonio?

Asimismo, Itatí Cantoral le reveló a Yordi Rosado que descubrió la infidelidad de su ahora ex esposo gracias a su chofer y aprovechó el momento para aclarar que Susana González no tuvo nada que ver en su separación: “No fue Susana, claro que no, sería muy injusto que te dijera que fue por ella”.

Por último, la actriz mencionó que su divorcio fue un duro proceso en su vida, además de que aseguró que su relación con el actor Gabriel Porras no tenía futuro: “Yo termine mi relación con Gabriel, porque él supo que nunca lo quise, lo agarré como salvavidas. Yo jamás pensé que me iba a divorciar, que me iban a aguantar todo, pero la vida no es así”.

Itatí Cantoral y Eduardo Santamarina

Eduardo e Itatí sostuvieron un matrimonio por cinco años, tiempo en el que procrearon a José Eduardo y Roberto Miguel.

Eduardo Santamarina e Itatí Cantoral se casaron un 19 de septiembre de 1999 por la vía civil y un 22 de enero del 2000 celebraron un evento religioso. De dicha relación surgieron los gemelos José Eduardo y Roberto Miguel, quienes hoy en día ya cuentan con 20 años de edad.

Lamentablemente, la pareja se divorció en el 2004, pero ambos han tratado de tener una excelente relación por el bienestar de su hijo. Actualmente, el actor lleva 12 años casado con Mayrín Villanueva, mientras que de ella se desconoce si ya rehizo su vida amorosa.

