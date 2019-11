Itatí Cantoral regresa como ‘Soraya Montenegro’ en Comedy Central (VIDEO)

Itatí Cantoral ha decidido sumarse a un proyecto enfocado totalmente a la comedia, y par dar su debút dentro del elenco ‘Se rentan cuartos’, ella protagonizó una de las escenas más recordadas dentro del mundo de las novelas mexicanas, el cual debido a su buen sentido del humor, ha sabido sacarle provecho a su personaje,

Soraya Montenegro se presentó en Comedy Central como toda una diva, tal igual como la recordamos los de la generación millenial, pero también los que la adoran siendo centennials, pues Cantoral logró impulsar a su personaje en María la del Barrio, donde Thalía era la protagonista, mucho más allá de lo que pensaron los escritores de la telenovela.

Itatí Cantoral fascinó tanto en televisión como en cine y en teatro, inclusive realizó una aparición gracias a la ayuda de Netflix en Orange is the new Black, interpretando a una reclusa que a muchos nos pareció un tanto similar con cierta villana de telenovela mexicana, verla en la serie fue de lo más divertido en los últimos años y gracias a ello se le abrió la puerta a nuevos proyectos como comediante.

La experiencia que vivió Cantoral fue de lo más increíble, pues ahora en la comedia de ‘Se rentan cuartos’, ella experimentó a primera mano un formato donde el público está presente, por lo que durante la grabación ella puede perfeccionar el arte de la improvisación y mejorar como actriz.

“En la noche ayuda muchísimo para salir del estrés, cualquier tipo de depresión o angustia que tengas, porque hay unos standuperos increíbles, ahora la comedia se transmite de otra manera, te ridiculizas y hablas de ti mismo, eso por ejemplo a mí me parece súper difícil, quisiera meterme a unas clases de stand up, que es la nueva tendencia”, comentó Itatí.

Su personaje de ‘Soraya Montenegro’ cumple sus 24 años de edad y no por eso se queda ahí, ya que la actriz decidió renovarse en el arte de la actuación, sabiendo cómo agradecer a los fans que tanto la estiman por ser uno de los iconos de la pantalla chica, mientras tanto ella continuará en este proyecto con la esperanza de crecer como standupera.

