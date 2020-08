¿Itatí Cantoral millonaria? Esta es la fortuna que le ha dejado la “maldita lisiada”

La famosa frase de "maldita lisiada" ha hecho que la actriz Itatí Cantoral cuente con una gran fortuna, ya que hasta el momento se ha ganado miles de pesos con la regalías de esa famosa frase que la ha llevado hasta salir en Netflix.

La "maldita lisiada" es tal vez una de las cosas que jamás pensó Itatí Cantoral que le traería tanta suerte en su vida, pues gracias a ella posee una gran fortuna. María la del Barrio estrenó hace más de 25 años, una novela la cual fue protagonizada por Thalía y Fernando Colunga.

Y aunque es recordada por muchos, no es del todo por su historia sino más bien por la increíble actuación de Itatí Cantoral con su papel de la inolvidable villana Soraya Montenegro.

Sin duda se convirtió en uno de sus personajes más icónicos, y como si fuera poco, le dio reconocimiento internacional. Y aunque también ha tenido otras participaciones en distintas producciones, esta siempre será recordada por millones de personas por su icónica frase "Maldita lisiada".

Incluso desde hace varios meses atrás, esta frase cuenta con su challenge personal, el cual ha recorrido casi todas las partes del mundo.

"Maldita lisiada" de México al mundo

Fue por medio de un video que compartió a través de TikTok en donde se ve a la actriz, con un grupo de jóvenes, realizar una coreografía después de gritar su célebre frase: "Maldita lisiada".

Es increíble, es una forma de acercarme a los jóvenes, de estar vigente y de que sepan quién soy. Sin que me lo haya propuesto he llegado a un público que ya no ve las telenovelas y que evidentemente no me vieron en su momento, entonces para mí es una bendición", dijo a la también cantante.

Por otro lado, son pocos quienes saben realmente lo importante que fue este personaje para Itatí Cantoral, y por supuesto el gran cariño que aún le tiene.

Para ella este papel fue completamente inesperado, puesto que cuando se presentó en las audiciones, su idea principal era obtener el protagónico, pero en cambio tuvo el de villana.

Sin embargo, no hay duda que supo manejarlo bastante bien, ya que hasta el día de hoy es una de las villanas que más fanáticos tiene y sobre todo la que sigue ganando una buena suma de dinero.

De esta forma, la actriz está posicionada como la mejor pagada del mundo, ya que tan solo en el periodo de julio de 2019 a julio del 2020, sumó la cantidad de 82 millones de dólares.

A la fecha se estima que su gran fortuna se encuentra alrededor de los 245 millones de dólares, una suma realmente grande. No hay duda que Itatí Cantoral ha logrado consolidarse como una de las actrices más queridas del medio.

Por otro lado, la carrera de Itatí Cantoral comenzó con el programa televisivo de suspenso "La telaraña", el cual duró de 1986 a 1988 y al terminar la actriz entró al CEA y logró egresar de allí en 1990.

La actriz mexicana siempre tuvo un rostro bellísimo y desde entonces se le notaban sus dotes artísticos. A través de los años ha sorprendido en infinidad de ocasiones a sus seguidores con su enorme versatilidad como artista y además sigue siendo una de las mujeres más bellas de la farándula latina.

Una de las cosas que más sorprendió a Itatí fue su participación en el doblaje en una película animada, en nada más y nada menos que "Minions".

La película de la escuela de Minions será donde voy a ser la villana. Seré la maestra de Gru, la directora de la villanía, si quieren ser una buena villana júntense conmigo, es ahora o nunca”, expresó Cantoral en ese entonces.