¡Itatí Cantoral le hizo pasar bochornoso momento a Marjorie de Sousa!

"Yo conocí a Marjorie de las telenovelas y de Jualián Gil ¿ah verdad?"; dijo la actriz Itatí Cantoral, entre risas, misma que en lugar de proporcionar una rueda de prensa hizo un show de comedia en plena conferencia de prensa para presentar su obra de teatro.

Aunque después intentó remediar su error cayendo de nuevo en uno más grande, manteniendo la misma línea de show comedia; “pero ahora que la conozco ya en persona, persona; es una excelente madre, de verdad una extraordinaria madre y como yo pues tengo que ser, ‘este’ tengo que tener empatía con mi mismo género además de ser una mujer hermosa, es una muy buena actriz…

…Entonces no siempre se tienen las dos cosas y creo que en este papel vale la pena ver por supuesto, a la señora Marjorie de Sousa y a Gabriel Varela; pero me tienes que pagar el cheque de la próxima semana; ‘ese ya no va para Julián Gil’, ese ya va para mí; entonces…”