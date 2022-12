Itati Cantoral hace reveladora confesión sobre Mayrín Villanueva

Desde su separación en el 2004, Itatí Cantoral, lleva una relación cordial y cercana con Eduardo Santamarina, a fin de que sus hijos puedan desarrollarse en un ambiente sano y de amor, no obstante, recordemos que el actor presuntamente le fue infiel a la cantante con Susana González, motivo por el cual finalizó su relación.

Pese a que ya han pasado varios años desde aquella, situación, Itatí Cantoral se casó por segunda ocasión con Carlos Alberto Cruz, aunque su matrimonio concluyó en 2017. Mientras que Eduardo Santamarina actualmente se encuentra casado con la actriz Mayrín Villanueva, lo que ha supuesto un reacomodo en su relación diaria.

Con respecto a lo anterior, fue en una entrevista para el matutino "Venga la Alegría", que la también actriz se sinceró al respecto y a diferencia de lo que muchos podrían pensar, habló maravillas de la actual esposa de Santamarina, y por si fuera poco, también le agradeció.

Agradece a la pareja de su ex

La familia se ha acomodado para convivir

Durante su mensaje, Cantoral resaltó que es la mejor “socia” que pudiera tener, pues ama y cuida a sus hijos como si fueran suyos, aspecto que tiene muy tranquila a la actriz.

"Me tocó muy buena suerte, no sé qué hubiera sido si Eduardo se hubiera casado con una mujer que maltratara a mis hijos, o sea, Soraya Montenegro queda chica... no, peor, o sea, no has visto una villana como esa", expuso la protagoizta de “Hasta que el dinero nos separe”

Mejores amigos

sus hijas son mejores amigas

Tras las relaciones que se han forjado con el tiempo, Itatí adelantó que su hija menor se ha convertido en la mejor amiga de Mayrín, por lo que llevan una estrecha relación, ya que ambas se dicen hermanas unas de la otra.

"Mayrín es un ser humano increíble y Julia (hija de Eduardo y Villanueva) es mi fascinación y María Itatí (hija de Cantoral) es su mejor amiga, y además dice: 'nosotras como somos medias hermanas', yo nunca le he confesado que no lo son, no digan nada, pero mi hija jura que también es su hermana Julia: 'sí María, sí lo es", puntualizó la actriz.

