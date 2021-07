Itatí Cantoral expone la relación de Lucero y Mijares

Como te hemos platicado previamente en La Verdad Noticias, el nuevo programa de Televisa, El Retador, constipa con la presencia de Lucero y Mijares en la línea de jueces, quienes estarán junto a Itatí Cantoral.

Y es que los famosos han protagonizado los titulares después de que anunciaran su reencuentro el pasado mes de mayo, cuando decidieron compartir escenario nuevamente a través del concierto Amigos por siempre.

En ese sentido, el programa El Retador y que por cierto, así será el paso de Berth Oh por este programa, también tendrá la presencia de la icónica ex pareja, por lo que Itatí platicó a los medios lo que ha percibido.

Son mejores como amigos que como pareja

Fue para las cámaras del Programa Hoy que la actriz, quien por cierto es muy popular en su cuenta oficial de Instagram, dio a conocer los detalles de la relación entre la ex pareja de cantantes.

“Son los mejores ex maridos que yo he conocido en toda mi vida y no es broma ¡qué padres exmaridos! Si así les salió el divorcio, está muy bien que lo vuelvan a hacer. Son una pareja increíble, mejores compañeros no me pudiesen haber tocado”