Itatí Cantoral confirmó su regreso a las telenovelas de Televisa

Itatí Cantoral siempre será recordada en las telenovelas gracias a su personaje antagónico como “Soraya Montenegro”. No obstante, no ha sido el único éxito melodramático que ha tenido la actriz mexicana de 44 años; por lo cual regresará al mundo de las telenovelas de Televisa a lado del actor de origen argentino Juan Soler.

La reconocida actriz Itatí Cantoral es una de las máximas exponentes de las telenovelas mexicanas, sus papeles como villana la han catapultado a una fama internacional sorprendente. Sin embargo, también ha tenido protagónicos en producciones como “Hasta que el dinero nos separe” y “La viuda de blanco”.

Su carrera como actriz es una de las más recordadas gracias a sus proyectos en cine, teatro y televisión. No obstante, Itatí Cantoral había dejado por unos años las famosas telenovelas, para dedicarse a las series y las películas en el cine. Pero tal parece que Cantoral ha decidido regresar a sus orígenes.

Itatí Cantoral protagonizará telenovela junto a Juan Soler

El regreso de Itatí a las telenovelas de Televisa han creado mucha emoción entre los fanáticos de la actriz. Ahora ella será la protagonista de la telenovela “La mexicana y el güero”, producción creada por el Nicandro Díaz y coprotagonizada por el actor Juan Soler de 54 años.

En un principio se rumoró que en este nuevo melodrama de Televisa estaría Eduardo Yáñez, pero como Cantoral había rechazado trabajar con el actor después de su pleito en la telenovela del 2015 “Amores con trampa”, Televisa ya no contrató al actor. Ante esto, la actriz afirmó que ella no fue la culpable de que Yáñez no esté en la nueva telenovela.

Asimismo, Itatí Cantoral expresó que ella en ningún momento ha tenido aires de diva con la producción de Televisa, y que mucho menos a tenido conflictos con sus compañeros como Juan Soler. Por lo cual, espera que este próximo proyecto sea del agrado del público.

