Itatí Cantoral confesó que Thalía se enojo con ella

Una de las actrices más queridas de México es Itatí Cantoral, quien logró popularidad en la televisión por sus inolvidables personajes junto a Thalía, aunque la villana de las telenovelas a través de una entrevista reveló algo inesperado.

Itatí Cantoral fue invitada a un programa del periodista Gustavo Adolfo Infante, donde el conductor le cuestionó a la actriz mexicana sobre su carrera en la televisión, tras lograr popularidad con sus personajes antagonistas.

La actriz Itatí Cantoral comentó en la entrevista que estaba molesta con la intérprete de "Amor a la mexicana" por un protagónico para una telenovela en Televisa, ya que Itatí Cantoral estaba contemplada para protagonizar "María la del barrio", sin embargo, Thalía resultó ser la elegida para protagonizar el melodrama.

Recordamos que la telenovela "Maria la del barrio", logró convertirse en una de las favoritas del público mexicana, sobre todo el personaje que realizó Itatí Cantoral al interpretar a Soraya Montenegro, logrando convertirse en la mejor villana de la televisión, incluso algunos usuarios han creado memes.

La actriz comentó al conductor que en ese tiempo de las grabaciones de la telenovela su personaje muere, sin embargo, de una manera inesperada revive e una sorprendente escena, pues los productores querían continuar con el personaje de "Soraya Montegro", algo que le molestó a Thalía.

“Me dijo que me llevé la novela. Me dijo que me haría un disco porque era amigo de Emilio Estefan y me dijo que me iban a revivir en la novela. Me dijo que me darían cierta cantidad de dinero...¡Thalía se enojó un poco!”. Comentó Itatí Cantoral en la entrevista.

